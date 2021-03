Poleg »koronskega« je bilo zadnje leto tudi »spletno«. Tja so se prestavila predavanja, sestanki, predstave, koncerti, tudi nakupovanje. Zato je ozaveščanje o varnosti na internetu, kakor tudi o pasteh in nevarnostih, ki jih ta prinese s seboj, še toliko bolj pomembno. »Storilci so kar bistri, skoraj vsakodnevno izpopolnjujejo svoje kriminalne prijeme. Idej jim ne zmanjka,« je sredi tedna poslušalcem prek spleta delo nepridipravov opisoval Aleš Ulčar, kriminalist inšpektor z oddelka za računalniško preiskovanje na PU Koper. Pomembna in aktualna tematika se je znašla na prvi tematski delavnici, ki so jo na Policijski upravi Koper organizirali prek spletne učilnice zoom. »Nevarnosti pretijo vsem – najmlajšim, najstnikom pa tudi starejšim. Otroci so vse več na spletu, vse več imajo interaktivnih prijateljev, prek interneta tudi vse več nakupujemo,« je o razlogih za izbiro prav te teme za prvo delavnico povedala Anita Leskovec s PU Koper.

Da ta snov res ne pozna meja, je pokazala pisana paleta sodelujočih v razpravi. Udeležili so se je starši z otroki, najstniki in starejši. Tudi upokojenci. Z zanimanjem so poslušali o ljubezenskih prevarah, pri katerih si spretni goljufi vzamejo ogromno časa za tkanje intimnih vezi s tarčo, na te strune pa kasneje brenkajo. Denar, v teoriji nakazan ameriškemu vojaku za pot domov iz Iraka ali pa vdovcu za plačilo otrokove operacije, je težko, če ne celo nemogoče izslediti. »Nekateri nasedejo in plačujejo v nedogled. Previdni morate biti zlasti pri neznancih iz tujine, ki želijo denar,« je opozoril kriminalist inšpektor Ulčar. Izpostavil je še »sextortion«, izsiljevanje zlasti moških z intimnimi posnetki. »Najbolje je, da izsiljevalce blokirate, s plačilom ne boste ničesar rešili. Še bolje je, da ne nasedate na take prevare. V eni uri se ne more nihče tako hitro navezati na nekoga drugega in si biti tako zelo všeč, da se že sleče,« je prepričan. Ulčar je svetoval še o tem, kako prepoznati lažne spletne trgovine, oglase prevarantov, ki jih je na spletu vse več, opozoril pa je tudi na lažne vlagatelje v virtualne valute, ki želijo kot posredniki sodelovati z ljudmi. »V določenem trenutku izgineta tako denar kot tudi goljuf. Vi pa ostanete brez vsega.«