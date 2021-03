Potem ko je društvo Uresniči željo v decembrskem prazničnem času uresničevalo 481 želja ljudi v stiski, so v marcu na podoben način pristopili do žensk, ki živijo v varnih hišah in materinskih domovih po Sloveniji. Po posvetovanju z nevladnimi organizacijami so se odločili, da bodo zaradi pomanjkanja osnovnih dobrin in vse večjega števila žensk, ki prihajajo v varne hiše in materinske domove, akcijo usmerili v zbiranje posteljnine, rjuh, brisač in vzglavnikov. Ob tem je zaželeno, da darovalci dodajo še kakšno majhno pozornost, kot so sladkarije, kozmetika, pisemce… Sodelujoči v akciji lahko kupijo določeno dobrino in jo darujejo, lahko pa nakažejo tudi denar na račun, ki je objavljen na spletni strani društva.

Zaskrbljujoča statistika »Varne hiše, materinski domovi in druga društva, ki ščitijo ženske na begu pred nasiljem, jim ob prihodu zagotovijo te dobrine, ob njihovem odhodu pa jih prejme nova uporabnica. Ker imajo večkrat oprane rjuhe in posteljnina svoj rok trajanja in so uporabnice vredne novih, je na spletni strani www.uresnicizeljo.si možno izpolniti željo neznanke v stiski po dostojnem sprejemu na pot novega življenja,« pravi Vesna Kuralt iz društva Uresniči željo. Akcija se bo zaključila 31. marca z dogodkom z naslovom Začelo se je z zaupanjem, na katerem bodo sodelovali ustvarjalci in ustvarjalke kratkih filmov o nasilju nad ženskami. Pogovor bo organiziralo društvo SOS telefon. Organizatorji akcije so poudarili, da želijo ženskam v stiski namesto s šopkom rož pomagati do lepšega vstopa v novo poglavje njihovega življenja. Ob tem so opozorili na zaskrbljujočo statistiko policije, ki pravi, da so v letu 2020 obravnavali 56,3 odstotka več kaznivih dejanj uboja, 33,3 odstotka več umorov in 19,4 odstotka več posilstev. »Zastrašujoči podatki so povezani s povečanimi potrebami organizacij, ki ženskam ne omogočajo le varnega zavetja, ampak jim pomagajo zaživeti samostojno življenje,« dodaja Vesna Kuralt in poudarja, da je ženskam izjemno težko priti v takšno organizacijo in da jih čaka dolga pot, preden se bodo lahko spet postavile na noge. Že z imenom akcije hočejo utrditi zavedanje o vrednosti žensk, ki iz različnih vzrokov zapustijo dom in spoštovanje javnosti do njihovega poguma, obenem pa želijo izraziti podporo do sočloveka, ki začenja novo pot. aro