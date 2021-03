Prenovo lipiškega hotela Maestoso s štiri zvezdicami so zaupali ekipi mednarodnih arhitektov, ki so se edini prijavili na razpisan natečaj. Prav tako je Studio Enota prevzelo urejanje notranjosti sob, kjer je z lesom, kovino in drsnimi vrati povezalo elemente lipiških hlevov in konj. »Tudi zunanja podoba prenovljenega hotela je zasnovana prav za Lipico, saj povezuje dediščino lipiške krajine, krasa in najsodobnejše moderne trende,« je povedala Tina Čič iz Kobilarne Lipica in dodala, da investicija v hotelski del trenutno znaša več kot 10,5 milijona evrov. Končni znesek bo znan, ko bodo končani postopki javnega naročanja.

Bolj kot na petične goste ciljajo na družine

S prenovo je hotel Maestoso, ki je bil zgrajen v 70. letih prejšnjega stoletja in kasneje delno prenovljen, podvojil število sob na 139. Po končani prenovi bodo v hotelskem kompleksu uredili notranji in zunanji bazen, sprostitveni center in športno infrastrukturo, s čimer bodo lahko zagotavljali ponudbo tudi v zimski sezoni. Med hotelskimi gosti, ki v Lipici ostajajo več dni, so tradicionalno prednjačili tujci, predvsem nemško govoreči gostje in Francozi, letos pa v novem hotelu Maestoso pričakujejo veliko domačih gostov – družin z otroki, ljubiteljev narave, rekreacije in dobrega počutja ter seveda ljubiteljev konj in Krasa. »Med obiskovalci Lipice so bili tradicionalno številni Italijani, v Lipico so prihajali tudi zaradi igralništva, golfa in kraške kulinarike. Med enodnevnimi gosti prevladujejo slovenski gostje. Njihov delež se je lani še povečal, tako je bilo med obiskovalci Kobilarne Lipica lani več kot dve tretjini slovenskih gostov, sledili so obiskovalci iz Nemčije, Avstrije in Italije,« je povedala Tina Čič in dodala, da so v Kobilarni Lipica prepričani, da bo v prihodnje veliko več zanimanja za zelene destinacije s poudarkom na aktivnem in zdravem preživljanju prostega časa v naravi, kar za Kobilarno Lipica predstavlja priložnost, še posebej z novim hotelom Maestoso. »Prepričani smo, da lahko sprostitev v naravi, med več kot 300 lipicanci prispeva k dobremu počutju, obenem pa se v letu 2021 veselimo vsakega obiskovalca in vsem zagotavljamo prijeten in varen obisk Lipice.«

V hotelu bo tudi nova, popolnoma prenovljena restavracija, kjer bodo ponudili jedi tudi po naročilu. Nova kuhinja – ekipo kuharjev s kuharskim mojstrom še izbirajo – bo slonela na tradicionalnih jedeh, pripravljenih izključno iz svežih, sezonskih, predvsem pa lokalnih sestavin. Poleg ekipe v kuhinji bodo v Lipici ob odprtju ponovno zaposlovali za čas glavne turistične sezone. O tem, kdaj bodo začeli iskati kader, pa si glede na trenutne covid ukrepe niti ne upajo napovedati.