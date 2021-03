Po besedah tiskovnega predstavnika egiptovskega upravitelja Sueškega prekopa (SCA) Georgea Safwata so doslej med poglabljanjem in širitvijo kanala izkopali že približno 27.000 kubičnih metrov peska. S tem naj bi omogočili, da bi nasedla ladja vendarle lahko nadaljevala plovbo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je dejal predsednik uprave Sueškega prekopa Osama Rabie, je pod ladjo začela teči voda, in izrazil upanje, da ne bo treba z ladje začeti odstranjevati katerega od okoli 18.300 zabojnikov, s čimer bi zmanjšali ugrez ladje.

Na Egipt se medtem povečuje pritisk, da bi čimprej znova omogočili plovbo skozi Sueški prekop, ki predstavlja najkrajšo in najpomembnejšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo. Po oceni vodje državne uprave Sueškega prekopa Rabaeja za plovbo skozi kanal na obeh straneh čaka več kot 300 plovil.

SCA je sporočil, da skušajo 200.000 ton težko plovilo na vse načine čim prej znova splaviti, med drugim z vlačilci in poglabljanjem oziroma širjenjem tistega dela kanala, kjer je ladja nasedla.

Ladja za prevoz kontejnerjev Ever Given, registrirana v Panami, je bila iz Kitajske namenjena v Rotterdam na Nizozemskem in je plula skozi prekop na poti do Sredozemskega morja. Ladja, dolga 400 in široka 59 metrov, je v torek zavila s predvidene smeri in nasedla.

Nekatera ladjarska podjetja, med njimi mednarodno ladjarsko podjetje CMA CGM Group, so se že odločila, da bodo svoje ladje preusmerile proti Evropi okoli afriškega Rta dobrega upanja, kar bi ublažilo vpliv incidenta na dobavo blaga. Zaradi blokade je prizadelo devetnajst njenih plovil, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz podjetja.

193-kilometrski Sueški prekop povezuje Sredozemsko in Rdeče morje, kar zagotavlja najkrajšo ladjarsko pot med Azijo in Evropo.