Na kraju nesreče so poleg policistov posredovali tudi gasilci in reševalci, ki so poškodovanega odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti so njegov motor zasegli.

Poleg tega so v soboto policisti v Ajdovščini obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bili udeleženi dve vozili, nastala je materialna škoda. V Tolminu so ustavili 35-letnega voznika osebnega vozila, ki je vozil vinjen, v Novi Gorici pa vinjenega voznika neregistriranega motorja. Vinjena voznika avtomobilov so ustavili tudi v Idriji in v Volčji Dragi.

Ob tem na novogoriški policijski upravi opozarjajo, da alkohol bistveno zmanjšuje sposobnosti za vožnjo oz. negativno vpliva na vse človeške funkcije, ki so pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu. Z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil vozniki ne ogrožajo samo svojega zdravja in življenja, ampak lahko z nepremišljenim ravnanjem trajno zaznamujejo svoje ali življenje drugih udeležencev v cestnem prometu.