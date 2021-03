V Berlinu so pred časom zagnali raziskovalni projekt za kulturne in športne prireditve z obiskovalci, ki pa so ga v soboto ustavili zaradi poslabšanja epidemiološke slike, je sporočil župan Michael Müller. Dodal je, da sta bila koncert berlinskih filharmonikov s tisoč obiskovalci in predstava berlinskega gledališča pred enim tednom sicer uspešna, trenutno pa zaradi razmer projekta na morejo nadaljevati.

Kljub temu so v soboto zvečer še izpeljali testni koncert ob strogem upoštevanju ukrepov za zajezitev epidemije. Na razprodan dogodek je prišlo okoli 70 obiskovalcev, ki so se pred tem prijavili preko spleta, opravili hitri test na novi koronavirus in nosili maske.

Tiskovni predstavnik organizatorjev Lutz Leichsenring je za dpa ocenil, da je bil koncert popoln uspeh, na katerem lahko gradijo naprej. Po njegovem bi se lahko nekatere stvari še izboljša, na primer z uporabo aplikacije. Izrazil je prepričanje, da bi lahko na klubski sceni tudi v času epidemije vzpostavili varne prostore.

Podoben koncept testiranja varnosti na kulturnih prireditvah so v soboto izvedli tudi v Barceloni. Na koncertu španske skupine Love of Lesbians se je zbralo kar 5000 obiskovalcev, ki so brez upoštevanja varnostne razdalje plesali in se zabavali.

Dogodek so organizirali v hali, ki lahko sprejme do 24.000 gostov. Čeprav obiskovalcem ni bilo treba upoštevati varnostne razdalje, so morali ostati znotraj vnaprej določenih območij, nositi maske tipa FFP2 in pred koncertom opraviti testiranje. Od 5000 testov jih je bilo šest pozitivnih. Obiskovalci so se morali tudi strinjati, da bodo lahko njihove podatke obdelovale zdravstvene oblasti za nadaljnje raziskave.