»Ocenili smo, da smo v bitki s časom. Tempo cepljenja zagotavlja, da bomo stopnjo precepljenosti, ki pomaga pri zaustavitvi epidemije, dosegli na začetku poletja. Do takrat je treba sprejeti dodatne ukrepe zaradi angleške variante koronavirusa, ki se širi hitreje in predstavlja večji pritisk na bolnišnične kapacitete,« je na novinarski konferenci Na Brdu pri Kranju dejal predsednik vlade Janez Janša.

»Svetovalna skupina je predlagala ukrepe, ki pomenijo zaustavitev javnega življenja med 1. in 12, aprilom. Vlada je te predloge sprejela. Neukrepanje verjetno pripelje do drastične zapore javnega življenja zaradi prepolnih kapacitet zdravstvenega sistema. Zaustavitev javnega življenja je vezano na relativno kratko obdobje. Zavedamo se da tudi po 12. aprilu Slovenija ne bo brez okužb in virusa. 12. aprila se bo ponovno začel uporabljati vladni semafor, katerega uporaba se začasno prekinja,« je dejal Janša in dodal, da je uspeh ukrepov, ki predstavljajo zaustavljanje številnih aktivnosti, odvisen od doslednega izvajanja in upoštevanja. »Sprejeti moramo dejstvo, da je bolje ukrepati prej kot kasneje,« je povedal ter pristavil, da bo državna uprava v tem času zelo omejila delovanje in prešla na delo od doma, prav tako pa je apeliral tudi na gospodarstvo, da se organizira in da se čim več dela opravi od doma. Dejal je še, da bodo pozitivni učinki zaprtja vidni po 12. aprilu ter da za zdaj velja, da gremo takrat nazaj na ukrepe po semaforju. »Če ne bo novih okoliščin,« je še dodal.

Šola znova na daljavo V času zaprtja vrtci in prvo triletje osnovnih šol zagotavljajo nujno varstvo za otroke staršev, ki delajo v za delovanje države nujnih službah, je pojasnila ministrica za šolstvo in šport Simona Kustec. Izjema so otroci s posebnimi potrebami, ki bodo lahko še naprej obiskovali šole. V času zaprtja države bo dovoljen le vrhunski šport in treningi članov reprezentanc, pri vseh ostalih pa se aktivnosti izvajajo na daljavo, je še dejala ministrica. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je povedal, da bo v času zaprtja javni promet vozil po prazničnem voznem redu, začasno bodo zaprta smučišča, avtošole, ustavljeni bodo tudi tehnični pregledi.

Prebolevniki in cepljeni lahko prehajajo med regijami, ostali ne »Odlok glede vstopa in izstopa iz države v veljavo vstopi danes ob polnoči,« je opozoril notranji minister Aleš Hojs. »Z jutrišnjem dnem iz države ni več dovoljeno potovati v države na rdečem seznamu. Ob vračanju v državo hitri antigenski testi niso več dovolj, potrebni so PCR testi, opravljeni v schengenskem območju. Kot je povedal minister, se je v mejnih postopkih namreč ugotavljalo veliko število ponarejenih testov. Vstopi v državo so mogoči v primeru, da ste covid-19 preboleli ali če ste bili cepljeni, je pojasnil minister. Enako velja tudi za prehajanje mej statističnih regij. Na veliko noč se dovoljuje prehajanje med regijami za vse, za obiske sorodnikov, pri čemer je dovoljeno zbiranje dveh družin. Omejitev gibanja med 22. in 5. uro ostaja.

NSi pri uvedbi ukrepov ni imela dilem Po besedah Mateja Tonina druge alternative kot popolnega zaprtja države, ni. »Edina alternativa je cepljenje, a cepiva še ni na razpolago dovolj, da bi lahko ljudi zaščitili. Ker je za NSi reševanje življenj ključna vrednota, nismo imeli nobenih dilem, da podpremo mnenje strokovne skupine. Neukrepanje bi pripeljalo vsaj do dodatnih 500 žrtev, kar je za nas nesprejemljivo,« je dejal Tonin. Tonin je dejal, da se bo država po 12. aprilu vrnila na vladni semafor, tudi osnovne šole pa se bodo odprle ne glede na okoliščine, ki bodo takrat veljale. »Gospodarstvo v tisti ključni in najpomembnejši funkciji deluje še naprej, ob upoštevanju vseh ukrepov,« je poudaril.

Počivalšek: Če bo opozicija še naprej zlorabljala epidemijo, ukrepi ne bodo delovali »Tudi sam zaskrbljeno spremljam številke in razumem zdravstveno stroko, ki je predlagala popolno zaprtje države. Verjetno imajo v teoriji prav, vendar sem izrazil dvom, da bomo v današnjem stanju duha lahko izvedli ukrepe in dosegli pričakovane učinke,« pa je povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Predsednik SMC je poudaril, da morajo biti za učinkovitost ukrepov izpolnjeni trije pogoji. »Prvi pogoj, da nam uspe – je popolna enotnost politike. Če bo opozicija še naprej zlorabljala epidemijo za dnevno politikanstvo, ukrepi ne bodo delovali v dovolj veliki meri. Drugi pogoje je, da javnost razume našo odločitev kot dejansko skrb za zdravje ljudi. Da bodo zaupali in spoštovali ukrepe. Če se bo spet našlo 100 odvetnikov, ki bodo branili vse kršitelje odlokov, ukrepi ne bodo delovali. Tretji pogoj pa je, da tudi gospodarstvo odgovorno sprejem novi ukrep. Če bodo gostinci delali na črno, ukrepi ne bodo delovali. Vlada je sprejela zahtevo stroke iz iskrene skrbi za zdravje s ciljem zajezitve tretjega vala,« je dejal Počivalšek.

Nove-stare izjeme Vlada je na seji sprejela nov odlok, s katerim pri obratovanju gospodarskih družb za izjeme veljajo lekarne, dimnikarske storitve, bencinski servisi, finančne storitve, pošte, dostavne službe, servisne delavnice, gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Dodatno bo dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitve na daljavo, opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, opravljanje priprave in strežbe jedi v bolnišnicah, domovih za starejše, tovarniških menzah in podobno. Te storitve se bodo lahko izvajale brez tedenskega testiranja. Z obveznim testiranjem, potrdilom o prebolelosti covida-19 ali potrdilom cepljenja se bodo po vsej državi lahko opravljale naslednje storitve: prodajalne, ki prodajajo blago za osebno nego in čiščenje, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, vrtnarije, drevesnice in program vrt in kmetijstvo, prodajalne na tržnicah, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutev, tehnično blago, kioski in trafike za prodajo časopisov in revij, individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Logarjeva: Novi ukrepi so nujni Po besedah Logarjeve so omenjeni ukrepi nujni, če želimo v tretjem valu, v katerega sta po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja zakorakala ves svet in Evropa, z njima pa tudi Slovenija, zaščititi prebivalce in obdržati vzdržen zdravstveni sistem. Kot izjema je po predlogu po besedah Logarjeve na velikonočno nedeljo druženje izven regij, in sicer do dveh gospodinjstev (pet odraslih oseb in otroci), sicer pa bi bilo gibanje v času zaprtja omejeno na regije. Šolanje bi potekalo na daljavo, v vrtcih in prvi triadi osnovnih šol bi bilo poskrbljeno za nujno varstvo otrok staršev, katerih delo je pomembno za delovanje države. Javni potniški promet bi v času zaprtja deloval po sobotnem oziroma nedeljsko-prazničnem razporedu, delo naj bi v največji možni meri potekalo od doma, zaposleni naj bi v čim večji meri koristili dopust. Zaposlene v t. i. kritični infrastrukturi, ki bi odhajali na delo, bi še naprej testirali, celoten čas pa izkoristili za čim hitrejše cepljenje. Srečanje predsednika republike Boruta Pahorja z vodji parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine o strategiji boja z epidemijo. Po vnovičnem odprtju države 12. aprila bi se po besedah Logarjeve šole znova odprle, ne glede na vladin semafor sproščanja. V preostalem delu bi znova ocenili stanje, nadaljevali pa z ukrepi po vladnem semaforju, ki bi jih sicer še enkrat pregledali in po potrebi popravili. Po besedah Poklukarja so dodatni ukrepi potrebni, ker so se od zadnjega sestanka političnega vrha s strokovnjaki sredi marca epidemiološke razmere močno spremenile. Podatki namreč nakazujejo, da beležimo pozitiven trend okužb. »Še včeraj je bil sedemdnevno povprečje 927, danes je že 944,« je dejal. Narašča tudi število bolnikov s covidom-19 v bolnišnicah in sprejetih na intenzivne oddelke. »Razlika med ukrepanjem in neukrepanjem je 500 smrti do 30. junija,« je dejal. »Obstaja velika nevarnost, da zdravstvo ne bo vzdržalo, če ne ukrepamo,« je dejal. Če ne bomo pravočasno ukrepali, lahko po besedah Poklukarja na intenzivnih oddelkih bolnišnic do 15. aprila pričakujemo od 150 do 200 covidnih bolnikov, »kar je blizu našega maksimuma«. Po njegovih besedah je grožnja zlasti angleška različica virusa, ki ima 65-odstotno višjo sposobnost prenosa, katere pojavnost v zadnjem času v Sloveniji eksponentno narašča. Še pred enim tednom smo potrdili 541 primerov te različice, v zadnjem tednu pa 831, je dejal. Trenutno se različica širi predvsem v Velenju in Kranju.

V aprilu naj bi le precepili najbolj ogroženo populacijo Premier Janez Janša je predstavil dobave cepiv in med drugim povedal, da smo zaradi zamud pri dobavi cepiv enako kot ostali svet mesec dni v zaostanku. Tako do poletja ne bomo uspeli učinkovito ustavili virusa. Kot je dejal, iz podatkov jasno izhaja, da je pred nami april, mesec v katerem bomo ob obljubljenih dobavah lahko precepili najbolj ogroženo populacijo, a to še ne bo zelo vidno zaustavilo širjenja virusa, začelo pa bo vplivati na zmanjšanje posledic, torej na število hospitaliziranih in smrti. »V maju ob dobavi obljubljenih količin cepiv lahko računamo na neposredno zaustavljanje virusa in v juniju na to, da bomo lahko razglasili vsaj rumeno, če ne zelene barve in sprostili večino ukrepov,« je ocenil. Za trimesečje, ki je pred nami, so napovedi glede dobave cepiv po besedah Janše sicer bistveno bolj optimistične, saj proizvajalci širijo zmogljivosti. Tako lahko zmerno optimistično računamo, da se bodo količine delno povečale oziroma bo to vsaj zagotovilo dobave, ki so pogodbeno izpogajane. Za Slovenijo to po besedah Janše pomeni toliko odmerkov cepiva, da »pridemo do tolikšne precepljenosti, da lahko računamo, da bomo epidemijo uspešno zaustavljali konec junija«. Dodal je, da se vlada zaveda, da je sprejetje teh odločitev težko, saj bo to imelo finančne in socialne posledice, a je glede na položaj treba ukrepati, da do poletja ne bomo plačali previsoke cene. Učinki zaprtja in ukrepov pa bodo vidni le, če bomo ukrepom sledili vsi, je opozoril.

Koalicija neenotna Na predlog strokovne posvetovalne skupine za covid-19 o 11-dnevnem strogem zaprtju države imajo stranke različne poglede. Premier Janša je dejal, da dodatne ukrepe sprejemajo z velikim obžalovanjem, opozoril pa, da lahko sprejmejo še ostrejše od predlaganih, pa bodo učinki majhni, »če se ne zavedamo vsi, da so dejansko potrebni«. »Pred nami nekaj tednov testa, ko se bomo dokazali, ali smo ali nismo sposobni prestati ta test,« je dejal in izpostavil pomen solidarnosti do tistih, ki jih novi koronavirus ogroža. Tudi Matej Tonin je izpostavil, da govorijo o življenjih, zato je bistveno, da ukrepov za preprečevanje širjenja virusa držimo. Zato bodo ministri NSi podprli predlog strokovne skupine. »Predlogi so razumljivi. Stroki bomo sledili,« je med drugim dejal Tonin, hkrati pa poudaril predvidljivost. »Pomembno je, da državljani natančno vedo, kaj sledi po zaprtju države. Prav je da danes jasno sporočimo to,« je navedel. Zato pozdravlja predlog skupine, da za tem zaprtjem sledi sledenje ukrepom v skladu z vladnim semaforjem, kar bo po njegovem mnenju motiviralo ljudi, da se bodo teh ukrepov držali. Nasprotno, pa Zdravko Počivalšek in Zmago Jelinčič ocenjujeta, da se ljudje ukrepov ne bodo držali. »Že pred meseci sem javno priznal, da smo z obvladovanjem epidemije zašli v slepo ulico,« je dejal Počivalšek in dodal, da v teh mesecih niso naredili kaj dosti glede razmisleka o naši strategiji spopada z epidemijo. Po njegovih besedah se je psihološka kriza samo še poglobila, v njihovem delovanju pa še vedno ni dovolj razmisleka o tej plati obvladovanja epidemije. »Če ne bomo vsi skupaj razumeli, da je to bistven element, ki določa uspešnost naših ukrepov, potem bomo še enkrat znova razočarani. In še bolj razočarani bodo ljudje, za katere vsi skupaj delamo. In še enkrat znova nam bo spodletelo,« je navedel. Obenem pa je ocenil, da vlada »enostavno ne uživa dovolj zaupanja, da bi naše poteze javnost sprejela kot izraz naše resne skrbi za zdravje«. Okrcal je tudi opozicijo, ki da še vedno ni razumela, da je epidemija preveč resen izziv, da bi se lahko igrali z dnevnim politikantstvom. »In tako bo tudi po naših današnjih odločitvah,« je navedel. Predlog zdravnikov, kot je dejal, razume, vendar pa ocenjuje, da povsem zanemarja realnost in predvsem stanje duha. »Ljudje imajo dovolj epidemije in nas, ki se z njo ukvarjamo. Predvsem pa se številni počutijo izigrane. To so tisti, ki se strogo držijo ukrepov in iz tedna v teden gledajo številke, ki se nikamor ne premaknejo,« je navedel. Zato je prepričan, da se bo ob zaostrovanju takoj našlo sto odvetnikov, ki bodo nudili brezplačno pravno pomoč vsem, ki bodo ukrepe kršili, in se bo našla opozicija z novimi zahtevami po amnestiji. »In potem bodo na koncu ostali z dolgimi nosovi predvsem tisti pošteni in pridni ljudje, ki se sami držijo ukrepov in potem spremljajo ta cirkus,« je navedel in dodal, da zato zavrača zahtevo po strogem zaostrovanju ukrepov. »Najprej zato, ker ne bo imela učinkov, ki jih pričakujete. Imela pa bo posledice. Tako ekonomske kot politične,« je navedel in dodal: »Vem, da je sedaj nujno razumeti, da bi strogo zaostrovanje pomenilo predvsem konec našega dela. Vlada si enostavno ne more privoščiti napake.« Prvak SNS Zmago Jelinčič se strinja s Počivalškom, da je popolno zaprtje države nesmiselno in bi bila grozljiva stvar. Ljudje so po njegovih besedah na koncu z živci. Sprašuje se, zakaj se NIJZ bolj ne posveti zdravljenju bolezni. Poudarja pa, da je treba kaznovati tiste, ki že predpisanih ukrepov ne upoštevajo. Opozarja še, da ni nadzora pri vstopu ali izstopu iz države. Prav tako je izpostavil, da se morajo potruditi za čim višjo precepljenost, ob čemer je čestital vladi za njena prizadevanja pri nabavi cepiv. Poklukar se strinja, da je treba imeti jasno strategijo, kako naprej. Izpostavlja nadaljevanje po zaprtju države v skladu s semaforjem, ki pa bi ga lahko v tem času tudi prevetrili. Poudaril je, da je predvideno odprtje šol in dejal, da si bo prizadeval za možnost samotestiranja v šolah.

Stroka: Če krivulje ne bomo obrnili navzdol, bomo imeli katastrofo Prvi epidemiolog in član strokovne skupine, ki je politiki predlagala zaprtje države, Mario Fafangel je povedal, da vsi podani predlogi za zaprtje slonijo na številkah. Več znakov namreč vodi k istemu zaključku, to je, da se krivulja okužb zopet dviga. Mnenja o zaprtju so bila po njegovih besedah med člani skupine različna, a je na koncu tudi sam glasoval zanj. Sam ga sicer vidi predvsem kot nekaj, s čimer kupujemo čas za cepljenje. Poudaril je, da bi bilo zaprtje, za katerega se zaveda, da bo povzročilo veliko težav, kratko, ljudje pa lahko tudi vedo, kaj sledi potem. Tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je izpostavil, da predloga niso podali na pamet, ampak na podlagi strokovnih osnov. »Odločili smo se za kratko, a temeljito prekinitev, ki učinkuje,« je dejal. Krivulja okužb se namreč počasi dviga, pri čemer pa opozarja na past. »Zakonitost te epidemije je taka, da se počasi dviga in potem naenkrat dvigne,« je dejal. Po njegovih besedah imamo možnost za uspeh, če ukrepamo, dokler smo v nizki rasti. V eksponentni rasti so namreč ukrepi bistveno manj učinkoviti in jih je treba izvajati dlje časa, je opozoril. Član strokovne skupine, infektolog intenzivist Matjaž Jereb je opozoril na rast bolnikov s covidom-19 na intenzivnih oddelkih bolnišnic. »Če krivulje ne bomo obrnili navzdol, bomo imeli katastrofo. Brez ukrepov tega ne bomo zdržali,« je dejal. Dodal je, da bodo v tem primeru umirali tako covidni kot necovidni bolniki. Po besedah predsednice zdravniške zbornice in članice strokovne skupine Bojane Beović smo trenutno na delu krivulje, ko je učinkovito in resno ukrepanje lahko zelo hitro učinkovito. Pri tem se je do zdaj kot najbolj učinkovita izkazala omejitev zbiranja. Prav želja po omejitvi zbiranja je bila po besedah vodje strokovne skupine Mateje Logar razlog, da so se odločili predlagati tudi zaprtje šol, saj se od tam lahko virus širi v domača okolja. Po njenih besedah je bil sicer po zadnjem odprtju šol opazen porast števila primerov okužb, a ne tako, »da bi to generiralo velik porast epidemije«.

Pahor: Kriza nas preizkuša že eno leto Predsednik republike Borut Pahor, ki je gostil že drugo srečanje na temo boja proti epidemiji covida-19, je v zaključnem nagovoru dejal, da je vsem jasno, da so ljudje utrujeni, »kriza nas preizkuša že eno leto, velikokrat je na preizkušnji strpnost in potrpežljivost«. »A moramo na glas reči, da zelo velika večina ljudi čudovito sprejema to preizkušnjo nase v upanju, da bomo prej ali slej zmagali,« je dejal. Ugotavlja tudi kritike in različne poglede na reševanje te krize. A v današnjem položaju izpostavlja, da ima strokovna skupina enotno stališče glede ukrepanja, da bomo v naslednjih 14 dneh zavarovali naše bolnišnice pred prevelikim prihodom bolnikov. Prav tako za razliko od časa, ko cepiva ni bilo, bomo po Pahorjevih besedah zdaj morda sprejeli odločitev o zaprtju zato, da dobimo potreben čas, v katerem se opravi cepljenje kritičnih skupin, da prehitimo virus, namesto da bi virus prehitel nas. »Predstavljajmo si, da danes strokovna skupina enotno predlaga vladi, da sprejme to nepopularno odločitev in da vlada, ker čuti utrujenost ljudi in ve, da je odločitev nepopularna, te odločitve ne sprejme. Morda bo veselje trajalo nekaj ur, nekaj dni, potem pa se bo čez čas izkazalo, da je imela strokovna skupina prav in bomo priča nevarnemu naraščanju števila bolnikov v bolnišnicah in bo naraščala raven smrtnosti,« je dejal. Potem naj se po njegovih besedah vprašajmo, kakšno bo zaupanje javnosti. »Za nazaj bodo rekli: kje je bila vlada, ko je strokovna skupina enotno predlagala ukrepanje',« je dodal Pahor. Tako po njegovem mnenju vlada nima veliko izbire. Tudi on pa je pozval, da se potrudijo, da to seže do zadnjega, tudi najbolj nezaupljivega človeka, ki dvomi v smiselnost ukrepov. Pahor še vedno upa, da bomo 30. obletnico ustanovitve naše države praznovali na Trgu republike. Zaradi predloga za ukrepe je v to, da se bo to zgodilo, morda še bolj prepričan, ko bi bil brez tega predloga in odločitve vlade, je dodal.