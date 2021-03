Po besedah Logarjeve so omenjeni ukrepi nujni, če želimo v tretjem valu, v katerega sta po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja zakorakala ves svet in Evropa, z njima pa tudi Slovenija, zaščititi prebivalce in obdržati vzdržen zdravstveni sistem.

Kot izjema je po predlogu po besedah Logarjeve na velikonočno nedeljo druženje izven regij, in sicer do dveh gospodinjstev (pet odraslih oseb in otroci), sicer pa bi bilo gibanje v času zaprtja omejeno na regije. Šolanje bi potekalo na daljavo, v vrtcih in prvi triadi osnovnih šol bi bilo poskrbljeno za nujno varstvo otrok staršev, katerih delo je pomembno za delovanje države.

Javni potniški promet bi v času zaprtja deloval po sobotnem oziroma nedeljsko-prazničnem razporedu, delo naj bi v največji možni meri potekalo od doma, zaposleni naj bi v čim večji meri koristili dopust. Zaposlene v t. i. kritični infrastrukturi, ki bi odhajali na delo, bi še naprej testirali, celoten čas pa izkoristili za čim hitrejše cepljenje.

Po vnovičnem odprtju države 12. aprila bi se po besedah Logarjeve šole znova odprle, ne glede na vladin semafor sproščanja. V preostalem delu bi znova ocenili stanje, nadaljevali pa z ukrepi po vladnem semaforju, ki bi jih sicer še enkrat pregledali in po potrebi popravili.

Po besedah Poklukarja so dodatni ukrepi potrebni, ker so se od zadnjega sestanka političnega vrha s strokovnjaki sredi marca epidemiološke razmere močno spremenile. Podatki namreč nakazujejo, da beležimo pozitiven trend okužb. »Še včeraj je bil sedemdnevno povprečje 927, danes je že 944,« je dejal.

Narašča tudi število bolnikov s covidom-19 v bolnišnicah in sprejetih na intenzivne oddelke. »Razlika med ukrepanjem in neukrepanjem je 500 smrti do 30. junija,« je dejal. »Obstaja velika nevarnost, da zdravstvo ne bo vzdržalo, če ne ukrepamo,« je dejal.

Če ne bomo pravočasno ukrepali, lahko po besedah Poklukarja na intenzivnih oddelkih bolnišnic do 15. aprila pričakujemo od 150 do 200 covidnih bolnikov, »kar je blizu našega maksimuma«.

Po njegovih besedah je grožnja zlasti angleška različica virusa, ki ima 65-odstotno višjo sposobnost prenosa, katere pojavnost v zadnjem času v Sloveniji eksponentno narašča. Še pred enim tednom smo potrdili 541 primerov te različice, v zadnjem tednu pa 831, je dejal. Trenutno se različica širi predvsem v Velenju in Kranju.

V aprilu naj bi le precepili najbolj ogroženo populacijo Premier Janez Janša je predstavil dobave cepiv in med drugim povedal, da smo zaradi zamud pri dobavi cepiv enako kot ostali svet mesec dni v zaostanku. Tako do poletja ne bomo uspeli učinkovito ustavili virusa. Kot je dejal, iz podatkov jasno izhaja, da je pred nami april, mesec v katerem bomo ob obljubljenih dobavah lahko precepili najbolj ogroženo populacijo, a to še ne bo zelo vidno zaustavilo širjenja virusa, začelo pa bo vplivati na zmanjšanje posledic, torej na število hospitaliziranih in smrti. »V maju ob dobavi obljubljenih količin cepiv lahko računamo na neposredno zaustavljanje virusa in v juniju na to, da bomo lahko razglasili vsaj rumeno, če ne zelene barve in sprostili večino ukrepov,« je ocenil. Za trimesečje, ki je pred nami, so napovedi glede dobave cepiv po besedah Janše sicer bistveno bolj optimistične, saj proizvajalci širijo zmogljivosti. Tako lahko zmerno optimistično računamo, da se bodo količine delno povečale oziroma bo to vsaj zagotovilo dobave, ki so pogodbeno izpogajane. Za Slovenijo to po besedah Janše pomeni toliko odmerkov cepiva, da »pridemo do tolikšne precepljenosti, da lahko računamo, da bomo epidemijo uspešno zaustavljali konec junija«. Dodal je, da se vlada zaveda, da je sprejetje teh odločitev težko, saj bo to imelo finančne in socialne posledice, a je glede na položaj treba ukrepati, da do poletja ne bomo plačali previsoke cene. Učinki zaprtja in ukrepov pa bodo vidni le, če bomo ukrepom sledili vsi, je opozoril.

Koalicija neenotna Na predlog strokovne posvetovalne skupine za covid-19 o 11-dnevnem strogem zaprtju države imajo stranke različne poglede. Premier Janša je dejal, da dodatne ukrepe sprejemajo z velikim obžalovanjem, opozoril pa, da lahko sprejmejo še ostrejše od predlaganih, pa bodo učinki majhni, »če se ne zavedamo vsi, da so dejansko potrebni«. »Pred nami nekaj tednov testa, ko se bomo dokazali, ali smo ali nismo sposobni prestati ta test,« je dejal in izpostavil pomen solidarnosti do tistih, ki jih novi koronavirus ogroža. Tudi Matej Tonin je izpostavil, da govorijo o življenjih, zato je bistveno, da ukrepov za preprečevanje širjenja virusa držimo. Zato bodo ministri NSi podprli predlog strokovne skupine. »Predlogi so razumljivi. Stroki bomo sledili,« je med drugim dejal Tonin, hkrati pa poudaril predvidljivost. »Pomembno je, da državljani natančno vedo, kaj sledi po zaprtju države. Prav je da danes jasno sporočimo to,« je navedel. Zato pozdravlja predlog skupine, da za tem zaprtjem sledi sledenje ukrepom v skladu z vladnim semaforjem, kar bo po njegovem mnenju motiviralo ljudi, da se bodo teh ukrepov držali. Nasprotno, pa Zdravko Počivalšek in Zmago Jelinčič ocenjujeta, da se ljudje ukrepov ne bodo držali. »Že pred meseci sem javno priznal, da smo z obvladovanjem epidemije zašli v slepo ulico,« je dejal Počivalšek in dodal, da v teh mesecih niso naredili kaj dosti glede razmisleka o naši strategiji spopada z epidemijo. Po njegovih besedah se je psihološka kriza samo še poglobila, v njihovem delovanju pa še vedno ni dovolj razmisleka o tej plati obvladovanja epidemije. »Če ne bomo vsi skupaj razumeli, da je to bistven element, ki določa uspešnost naših ukrepov, potem bomo še enkrat znova razočarani. In še bolj razočarani bodo ljudje, za katere vsi skupaj delamo. In še enkrat znova nam bo spodletelo,« je navedel. Obenem pa je ocenil, da vlada »enostavno ne uživa dovolj zaupanja, da bi naše poteze javnost sprejela kot izraz naše resne skrbi za zdravje«. Okrcal je tudi opozicijo, ki da še vedno ni razumela, da je epidemija preveč resen izziv, da bi se lahko igrali z dnevnim politikantstvom. »In tako bo tudi po naših današnjih odločitvah,« je navedel. Predlog zdravnikov, kot je dejal, razume, vendar pa ocenjuje, da povsem zanemarja realnost in predvsem stanje duha. »Ljudje imajo dovolj epidemije in nas, ki se z njo ukvarjamo. Predvsem pa se številni počutijo izigrane. To so tisti, ki se strogo držijo ukrepov in iz tedna v teden gledajo številke, ki se nikamor ne premaknejo,« je navedel. Zato je prepričan, da se bo ob zaostrovanju takoj našlo sto odvetnikov, ki bodo nudili brezplačno pravno pomoč vsem, ki bodo ukrepe kršili, in se bo našla opozicija z novimi zahtevami po amnestiji. »In potem bodo na koncu ostali z dolgimi nosovi predvsem tisti pošteni in pridni ljudje, ki se sami držijo ukrepov in potem spremljajo ta cirkus,« je navedel in dodal, da zato zavrača zahtevo po strogem zaostrovanju ukrepov. »Najprej zato, ker ne bo imela učinkov, ki jih pričakujete. Imela pa bo posledice. Tako ekonomske kot politične,« je navedel in dodal: »Vem, da je sedaj nujno razumeti, da bi strogo zaostrovanje pomenilo predvsem konec našega dela. Vlada si enostavno ne more privoščiti napake.« Prvak SNS Zmago Jelinčič se strinja s Počivalškom, da je popolno zaprtje države nesmiselno in bi bila grozljiva stvar. Ljudje so po njegovih besedah na koncu z živci. Sprašuje se, zakaj se NIJZ bolj ne posveti zdravljenju bolezni. Poudarja pa, da je treba kaznovati tiste, ki že predpisanih ukrepov ne upoštevajo. Opozarja še, da ni nadzora pri vstopu ali izstopu iz države. Prav tako je izpostavil, da se morajo potruditi za čim višjo precepljenost, ob čemer je čestital vladi za njena prizadevanja pri nabavi cepiv. Poklukar se strinja, da je treba imeti jasno strategijo, kako naprej. Izpostavlja nadaljevanje po zaprtju države v skladu s semaforjem, ki pa bi ga lahko v tem času tudi prevetrili. Poudaril je, da je predvideno odprtje šol in dejal, da si bo prizadeval za možnost samotestiranja v šolah.