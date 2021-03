Po tem, ko so Slovenci včeraj pred odpovedjo tekmo vodili po dveh skakalcih, danes zgodaj zjutraj niso bili dovolj razpoloženi, da bi se borili za zmago. Boljši od slovenske četverice, ki je nastopila v postavi Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga Jelar in Domen Prevc, so bili Avstrijci, Japonci in Nemci.

Po dveh vetrovnih dneh v Planici, ko je žirija tekmovanja v petek le s težavo izpeljala eno serijo, včeraj pa je ekipno tekmo morala odpovedati, se je dane vreme za letenje izboljšalo. Brez težav so izpeljali eno serijo, ki je veljala tudi za edino na ekipni tekmi, saj skakalce že čez nekaj trenutkov čakata dve serije za finalno tekmo letošnje sezone. Na ekipni tekmi je bila slovenska ekipa polovično uspešno. Saj sta izjemen polet uprizorila Bor Pavlovčič, ki je nastopil kot prvi in Domen Prevc, ki je bil na vrsti kot zadnji iz slovenske četverice. Mojstrančan je poletel celo najdlje med vsemi, z 243 metri pa je postavil svoj osebni rekord. Domen Prevc je z 228 metri in pol v zadnji skupini Slovenijo iz šestega mesta popeljal na četrto. Za stopničke je zmanjkalo 3,4 točke. Slabše sta vmes nastopila Peter Prevc in Žiga Jelar, ki sta skočila 205 in 204,5 metra. »Žal ne moremo biti zadovoljni. Manjka tista pika na i, četrto mesto ni to, kar si želimo. V eni seriji si ne smeš privoščiti napake, mi pa smo si jo in to je bilo dovolj za četrto mesto,« je nastop slovenske ekipe ocenil glavni trener Robert Hrgota.

Zmago so si na zadnji ekipni tekme sezone zagotovili Nemci, ključno vlogo pa je imel Markus Eisenbichler, ki je iz nižjega zaletnega mesta poletel 235,5 metra. Nemec v Planici leti odlično, čeprav ima hude bolečine v kolenu, kar je vidno pri doskoku. V finalni skupini je Nemce izval Japonec Rjoju Kobajaši, a je Karl Geiger uspel zadržati prednost 9,5 točke pred Japonsko. Tretji so bili Avstrijci.