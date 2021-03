Finale svetovnega pokala v Planici je upravičilo naziv svojega imena. Žirija tekmovanja se je za zadnje dejanje sezone malce sprostila in je postila malce višji zalet, kar pa je najboljši 30 skakalcev zime dodobra izkoristilo. Prikazali so številne dolge polete in boj za zmagovalni oder je bil zelo napet, razlike med najboljšimi pa so bile za letalnico razmeroma majhne. Najbolj vesel je sezono zaključil Nemec Karl Geiger, ki si je z zmago zagotovil tudi mali kristalni globus v poletih in je tako absolutni kralj poletov v tej sezoni. Zmagal je tudi v posebne seštevku Planica7. Družbo na stopničkah sta mu delala še Japonec Rjoju Kobajaši in še en Nemec Markus Eisenbichler. Naš najboljši je bil Domen Prevc na četrtem mestu. Med najbolj nasmejanimi v izteku bratov Gorišek pa je bil kljub ponesrečenemu drugemu poletu Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je tudi uradno postal kralj sezone 2020/21. Veliki kristalni globus si je zagotovil s kar 13 uvrstitvami na zmagovalni oder, od tega je 11 zmagal, dvakrat pa je bil drugi.

Pavlovčič le pol metra do državnega rekorda V prvi seriji je nastopilo le 29 tekmovalcev, saj se je Norvežan Marius Lindvik odpovedal nastopu na finalni tekmi. Ob ugodnih vremenskih razmerah, je žirija pustila dokaj visoko mesto in dolgi poleti so se vrstili eden za drugim. Kar 13 letalcev je preletelo 230 metrov, najdaljši med vsemi pa je bil Bor Pavlovčič, ki mu je uspel izvrsten polet. Najdaljši ta konec tedna v Planici in drugi najdaljši slovenski polet v zgodovini. Brez večjih težav, a brez telemarka, je pristal pri 249 metrih in pol. Ker pa so za njim znižali zaletno mesto, je 230,1 točke zadoščalo za tretje mesto. Boljša sta bila Karl Geiger in Rjoju Kobajaši, ki sta nastopila za njim. S prednostjo 10,2 točke je vodil Japonec, ki je skočil 242 metrov. Geiger je bil enajst metrov krajši. Za Slovenijo so imeli danes pravico nastopa še štirje orli. Na osmem mestu po polovici je bil Domen Prevc, ki je poletel 233 metrov in je zbral 221,3 točke. Daleč so poleteli tudi Žiga Jelar (235,5m/216,0 točke), ki je bil 11., in Peter Prevc (231,5m/210,1) ter Anže Lanišek (224m/206,0). P. Prevc in Lanišek sta bila na 14. in 15. mestu po prvi seriji.