V ponedeljek bo po bolj oblačnem jutru, večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo precej sončno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno in čez dan zelo toplo.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Sredozemljem se znova krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi vetrovi južnih smeri še doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Večinoma suho in bolj sončno bo ob Jadranu. Pozno popoldne se bo oblačnost povsod umikala.

V ponedeljek bo večinoma sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ki jo bo več v krajih severno in vzhodno od nas.

Biovreme: Vremenska obremenitev bo popuščala. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.