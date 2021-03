Dončić je tekmo spremljal v hotelski sobi. Klub je najprej sporočil, da je njegov nastop vprašljiv zaradi bolečin v hrbtu, po tekmi pa je trener Rick Carlisle povedal, da je Ljubljančan brez tekme ostal zaradi prehlada. Poudaril je, da ne gre za novi koronavirus.

Porzingis je uradno manjkal zaradi bolečin v kolenu, jasno pa je, da klub varčuje njegovo moč, predvsem ko ima Dallas dve tekmi v dveh večerih. Štiriindvajset ur prej so Mavericks brez Dončića izgubili proti Indiani. Z 52,3-odstotnim izkupičkom (23-21) je Dallas osmo moštvo na zahodu.

Kljub izostanku Dončića in Porzingisa je bil Dallas dolgo časa v igri za zmago. Začetni zaostanek 20:35 je izničil z delnim rezultatom 17:0 ter vse do zadnjih minut tekme držal priključek. Nato je na sceno stopil prvi zvezdnik New Orleansa Zion Williamson (38 točk) in z desetimi točkami odločil zmagovalca.

Tim Hardaway je dosegel 30 točk (met iz igre 11:19, trojke 5:10), Jalen Brunson jih je zbral 24 (10:15), Boban Marjanović pa se je izkazal z 11 točkami in prav toliko skoki.

Dallas naslednji teden čakajo štiri zaporedna gostovanja - Oklahoma City, Boston, New York Knicks in Washington Wizards.

Najbolj razburljiva tekma večera je bila Sacramento - Cleveland. Domači so pri zaostanku dveh točk sekundo in deset desetink pred koncem izvajali avt pod svojim obročem. De'Aaron Fox je žogo vrgel na drugo polovico igrišča v roke Harrisona Barnesa, ki je ob zvoku sirene zadel trojko za zmago.

Tekme so minile v senci novice, da je Brooklyn v svoje vrste zvabil novega zvezdnika. LaMarcus Aldridge, udeleženec sedmih tekem All-Star, ki ima v 15 sezonah v ligi NBA povprečje 19,4 točke in 8,3 skoka, je sam odkupil pogodbo s San Antoniom in se do konca sezone preselil v veliko jabolko.

Trener Brooklyna Steve Nash je sezono začel s tako imenovanim Big Two oziroma dvema zvezdnikoma Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom, končal pa jo bo očitno z Big Five, saj lastnik kluba, soustanovitelj skupine Alibaba Joseph Tsai, načrtuje zmagovalni prstan že v drugi sezoni po prevzemu.

Brooklyn Nets so z Jamesom Hardnom, Blakom Griffinom, prej omenjenima Durantom in Irvingom ter zdaj še Aldridgeom prvi favoriti za končno zmago.