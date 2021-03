Francoski samostan v osrčju Burgundije je trenutno poln sira. V kleteh ga imajo kakšnih štiri tisoč kolutov oziroma skoraj tri tone. Menihi, pripadniki trapistov, so namreč sir pred pandemijo prodajali lokalnim restavracijam in obiskovalcem samostana. A ker so restavracije zaprte, gostov pa ni, se morajo znajti drugače. Mehek sir iz nepasteriziranega mleka sedaj skušajo prodati prek spleta.

»Prodaja je padla za skoraj polovico,« je za britanski Guardian potožil Jean-Claude, eden od 19 menihov v samostanu. Zalogo morajo nujno prodati. »Našim 75 kravam smo skušali pojasniti, naj proizvedejo manj mleka, a nas očitno niso razumele,« se je pošalil.

Menihi sedaj molijo, da bodo uspeli prodati ves sir. Povezali so se s spletno platformo za prodajo lokalnih, francoskih izdelkov. Za cilj so si zadali do torka prodati vsaj tono sira, ki je lani na mednarodnem tekmovanju hrane in pijače v Lyonu osvojil srebrno medaljo. Za 700 kilogramov naročil že imajo, zato so menihi prepričani, da jim bo uspelo v promet spraviti celo količino. Najmanjše naročilo sta dva koluta po 23 evrov.