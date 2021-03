Protesti so bili sprva napovedani kot prva večja akcije opozicije v letošnjem letu. Mediji niso poročali o zbiranju množic v prestolnici Minsk in drugih mestih, je pa opozicija pozvala k manjšim, posamičnim protestnim akcijam. Sledile so aretacije mimoidočih, tudi na avtobusnih postajah. Med priprtimi naj bi bilo tudi več beloruskih novinarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Belorusiji čez zimo ni bilo večjih protestnih akcij, tudi zaradi strahu pred policijskim nasiljem. Šele v četrtek, na dan svobode, se je na cestah zbralo več sto ljudi, ki so protestirali proti Lukašenku. Po navedbah oblasti so pri tem prijeli najmanj 200 ljudi ter uvedli preiskavo tudi proti voznikom avtomobilov, ki so v znak solidarnosti s protestniki trobili na cesti.