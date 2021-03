V zadnjih 20 kilometrih so sledili napadi posameznikov, 12 kilometrov pred koncem je zasledovalcem na spustu ušel specialist za kronometer Francoz Remi Cavagna, toda ekipe, ki so računale na sprint, mu niso dovolile, da bi sam prišel na cilj. Pri lovljenju sta bili že ves dan najbolj aktivni ekipi Bora-hansgrohe in UAE Emirates, nemški ekipi se je na koncu obrestovalo, saj je sprint dobil trikratni svetovni prvak, Slovak Peter Sagan, ki je tako vknjižil prvo letošnjo in 115. zmago v karieri.

»Danes smo lovili zmago, ne morem ravno reči, da smo jo pričakovali. Etapa je bila razgibana, na njej je bilo možno vse. Možen je bil uspešen beg, možen je bil napad najboljših v skupnem seštevku na koncu, ko je bil pred nami eden od dveh kategoriziranih vzponov, možen je bil sprint. Mi smo si seveda želeli sprint, delali, da bo, nadzorovali potek, dobro delo ekipe pa kronali z mojo zmago. Etapa je bila težka, za mano sta tudi dva težka meseca, zato je ta uspeh še slajši,« je po uspehu dejal Slovak.