V torek je v Sueškem prekopu nasedla 400 metrov dolga, 59 metrov široka in 200 tisoč ton težka kontejnerska ladja MV Ever Given. Do danes je bilo mišljeno, da je ladja nasedla, ker je posadka zaradi peščenega viharja izgubila vidljivost, a po novih informacijah upravljavcev prekopa močan veter ni bil glavni razlog za to. Tehnične ali človeške napake ne izključujejo.

Jo bodo splovili še danes? Ker je tovorna ladja obrnjena počez, v celoti blokira prekop. Njeni japonski lastniki so sporočili, da bi jo lahko splovili že danes, saj jim je uspelo razporediti deset vlačilcev. Z oceno, da bi ladjo splavili danes ali jutri, se strinja tudi vodja egiptovskega organa, ki upravlja prekop, Osama Rabie. Številni strokovnjaki sicer niso tako optimistični, saj menijo, da bi lahko reševanje trajalo celo tedne, če bo treba ladjo tudi raztovoriti. Trenutno odstranjujejo usedline in poglabljajo dno, na srečo pa v ladjo ne vdira voda. Od četrtka je na kraju reševanja posebni sesalni bager, ki lahko preusmeri 2000 kubičnih metrov materiala na uro. Tudi to jim povzroča nevšečnosti, saj je tip zemljine zahteven. Trudijo se, da bi z vlačilci in bagri osvobodili premec in vijake ladje, včeraj zvečer so se vijaki lahko znova vrteli, a še ne s polno hitrostjo. Zaradi plimovanja so se kasneje znova ustavili. Po navedbah Rabieja na prehod prekopa, ki povezuje Rdeče in Sredozemsko morje, čaka več kot 300 ladij. Britanski portal, specializiran za novice o pomorstvu, Lloyd's List, ocenjuje, da blokada zadržuje blago v vrednosti 9,6 milijarde ameriških dolarjev na dan, dnevno nastane za več deset milijonov dolarjev škode, samo Egipt izgubi do 14 milijonov dnevno. Z vsako uro blokade prekopa raste škoda za svetovno trgovino. Analitiki dodatno poudarjajo, da okoli 90 odstotkov pošiljk ni zavarovanih za primer zamud. Koliko bo nesreča stala svetovno gospodarstvo, je po oceni strokovnjakov še prezgodaj ocenjevati, govora pa je o milijardah dolarjev. Ob tem pa opozarjajo, da do nesreče ne bi moglo priti v bolj neprimernem času. Pandemija covida-19 je namreč že tako pritisnila na globalne dobavne verige.