Ivan Gale je povedal, da se poročilo računskega sodišča o nabavi medicinske opreme bere kot kazenska ovadba. Mogoče to ni tako jasno zapisano, ampak temu je tako. Prepričan je, da si ljudje, ki so organizirali nabave in vzpostavili ta nepregleden sistem, ne zaslužijo, da kadarkoli iz javnih sredstev potegnejo en sam evrski cent.