Protestniki, ki nasprotujejo vojaškemu udaru v državi, so se danes znova zbrali na ulicah Yangona, Mandalaya in drugih mjanmarskih mest. Protestov so se udeležili, čeprav je vodstvo vojaške hunte zagrozilo, da bo streljalo nanje, če bodo protestirali na dan oboroženih sil, ki ga obeležujejo danes.

Dan sramote »Danes je dan sramote oboroženih sil,« je dejal predstavnik ene od skupin proti hunti, ki jo sestavljajo odstavljeni poslanci, Dr. Sasa. »Vojaški generali praznujejo dan oboroženih sil, potem ko so ubili več kot 300 nedolžnih civilistov,« je povedal. V zgodnjih urah današnjega dne so bili v streljanju varnostnih sil na protestnike pred policijsko postajo v predmestju Yangona Dala ubiti najmanj štirje ljudje. Še deset jih je bilo ranjenih, poroča spletni portal Myanmar Now. Trije ljudje so bili ubiti na protestu v okraju Insein, je povedal eden od lokalnih prebivalcev. V različnih incidentih v Mandalayu je bilo medtem ubitih najmanj 29 ljudi, med njimi tudi petletni deček, navaja portal. O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz regije Sagaing v bližini tega mesta, mesta Lashio na vzhodu države, regije Bago v bližini Yangona ter tudi iz drugih delov države.

Med žrtvami tudi otroci Po poročanju portala Myanmar Now je bilo danes ubitih 91 protestnikov. Časnik Irrawaddy pa poroča o 59 smrtnih žrtvah, med njimi naj bi bili tudi trije otroci, stari sedem, deset in 13 let. Po preverjanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo doslej ubitih 24 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je današnji dan najbolj krvav od udara 1. februarja. »Nasilje je povsem nesprejemljivo in se mora takoj končati,« so navedli. Nasilje so obsodila tudi že diplomatska predstavništva Evropske unije, Združenega kraljestva in ZDA v Mjanmaru. »76. dan mjanmarskih oboroženih sil bo ostal zapisan kot dan terorja in sramote. Pobijanje neoboroženih civilistov, vključno z otroki, je neopravičljivo,« je na Twitterju zapisalo veleposlaništvo EU v Yangonu.

Streljanje na neoborožene civiliste Tudi britansko veleposlaništvo v Mjanmaru je sporočilo, da so se mjanmarske varnostne sile »osramotile s streljanjem na neoborožene civiliste«. Obsodbam se je pridružilo tudi ameriško veleposlaništvo. »Varnostne sile pobijajo neoborožene civiliste, vključno z otroki, ljudi, za katere so prisegli, da jih bodo ščitili,« so poudarili.