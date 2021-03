Levica in SD sta že po sprejetju zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski od letos do leta 2026 v DZ vložili dovolj podpisov za začetek postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, ki so jih zbrali v le nekaj dneh, je v današnji izjavi za medije ob robu zbiranja podpisov v središču Ljubljane spomnil Mesec.

Koalicijska večina je nato le dan zatem potrdila sklep o nedopustnosti referenduma, ustavno sodišče pa je pozneje izvajanje zakonske podlage za dolgoročnejše vojaške investicije zadržalo do končne odločitve o ustavnosti zakona.

Z novelo zakona o izvrševanju proračuna pa je DZ v petek določil, da kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti iz proračuna ne veljajo pogodbe za investicije na podlagi posebnega zakona, pač pa predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo.