Sporazum sta podpisala zunanja ministra Irana in Kitajske, Mohamed Džavad Zarif in Wang Yi. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Said Hatibzadeh je že pred podpisom pojasnil, da dogovor vsebuje politični, gospodarski in strateški del. »Verjamemo, da je ta dokument lahko zelo učinkovit pri poglabljanju« odnosov med Iranom in Kitajsko, je dejal.

Spomnil je, da je bil pakt prvič predlagan med obiskom kitajskega predsednika Xi Jinpinga v Teheranu januarja 2016. Tedaj sta se Xi in njegov iranski kolega Hasan Rohani strinjala o vzpostavitvi načrta za »recipročna vlaganja na področjih transporta, energetike, industrije in storitev«.

Julija lani je nekdanji iranski predsednik Mahmud Ahmadinedžad iranske oblasti obtožil, da pogajanja o novem 25-letnem sporazumu s tujo državo potekajo, ne da bi državljani vedeli za to.