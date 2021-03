V Braziliji od februarja beležijo rekord za rekordom pri številu novih smrtnih žrtev in novih okužb s koronavirusom. V torek je prvič umrlo več kot 3000 covidnih bolnikov v enem dnevu, v petek pa so poročali o 3650 smrtnih žrtvah te bolezni. Skupaj je covid v Braziliji zahteval že več kot 307.000 smrtnih žrtev.

V zadnjem tednu je v povprečju umrlo 2400 ljudi na dan, kar je več kot trikrat več kot v začetku januarja.

To število se povečuje zaradi različnih dejavnikov. Med drugim ljudje opuščajo ukrepe za zajezitev virusa, poleg tega pa so v tej državi odkrili tudi eno od različic koronavirusa, ki veljajo za bolj nalezljive.

Velik problem je tudi, da cepljenje proti covidu-19 v državi poteka počasi. Doslej je en odmerek cepiva prejelo manj kot šest odstotkov od 212 milijonov prebivalcev.

K pospešitvi cepljenja bi lahko prispevala cepiva, razvita in proizvedena v Braziliji. Pri tem gre tudi za spopad med političnimi nasprotniki. Biomedicinski inštitut Butantan iz Sao Paula je v petek sporočil, da razvija cepivo ButanVac. Pričakujejo, da bi lahko med majem in julijem proizvedli 40 milijonov odmerkov tega cepiva, ki bo skoraj v celoti razvit in proizveden v Braziliji. Cepiti bi lahko začeli julija, če ga bo pristojna brazilska agencija odobrila. Prošnjo za začetek kliničnih testiranj, ki so predvidena za april, morajo še vložiti.

Inštitut ima močno podporo guvernerja zvezne države Sao Paulo Joaa Dorie, ki velja za glavnega nasprotnika aktualnega predsednika Jairja Bolsonara na predsedniških volitvah prihodnje leto. Bolsonarova vlada je na to odgovorila že nekaj ur kasneje. Minister za znanost in raziskave Marcos Pontes je sporočil, da je zvezna vlada v več brazilskih cepiv vložila denar. Za eno so že oddali vlogo za začetek kliničnih testiranj. To cepivo je razvila medicinska fakulteta v mestu Ribeirao Preto v zvezni državi Sao Paulo.

Kmalu bodo po besedah ministra vložili še prošnji za začetek kliničnih testiranj za še dve cepivi.

To, da je tudi guverner Sao Paula Doria predstavil razvoj brazilskega cepiva, je Pontes označil za naključje. Je pa to po njegovih besedah dobro za državo, saj potrebujejo več domačih cepiv.