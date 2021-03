Dve skupini skakalcev sta se spustili po zaletišču letalnice. Bor Pavlovčič je nastopil kot prvi v slovenski vrsti in pristal pri 220 metrih, kolikor sta poletela tudi Japonec Naoki Nakamura in Norvežan Halvor Egner Granerud. Vse je v prvi skupini z 236 metri preskočil Daniel Huber in priboril Avstriji prvo mesto pred Norveško, Slovenijo in Japonsko.

V drugi skupini je za domačo reprezentanco nastopil Peter Prevc (202,5) in četudi je po nastopu zamahnil z roko, so bile razmere precej zahtevnejše, tekmo je motilo vrtinčenje vetra, tako da je Peter Prevc Slovenijo popeljal v vodstvo pred Avstrijo in Poljsko.

Nato je tekmo prekinil veter, po polurnem premoru so jo organizatorji sicer skušali nadaljevati, a so jo po dveh nastopih, ko se je veter spet okrepil, dokončno odpovedali.

Spodaj v doskočišču so se slovenski skakalci simbolno poslovili od Roka Justina, ki je pod Poncami končal kariero.

V nedeljo sledi le še finalna tekma sezone s trideseterico najboljših v svetovnem pokalu.