V slovenski zahodni sosedi bodo do 30. aprila v veljavi samo ukrepi, ki veljajo za rdeča in oranžna območja. Do takrat ne bo nobena dežela ali provinca označena z rumeno. Tako ostaja prepovedano gibanje med posameznimi deželami, še vsaj mesec bodo zaprti tudi bari in restavracije, pri čemer je možen prevzem hrane in pijače. Na začetek maja so preložili tudi odprtje športnih dvoran, bazenov, kinodvoran in gledališč, je odločila skupina, v kateri so predstavniki italijanske vlade in stroke.

Od ponedeljka bo sicer več kot polovica od 20 italijanskih dežel označenih z rdečo barvo, kar pomeni najstrožje ukrepe za zajezitev virusa. Sedmim deželam in avtonomni provinci Trentino se bodo med rdečimi območji pridružile dežele Kalabrija, Toskana in Dolina Aoste. Lacij, v katerem je tudi prestolnica Rim, bo v torek prešel iz rdeče v oranžno fazo, kar pomeni sprostitev določenih ukrepov.

Med velikonočnimi prazniki, torej od 3. do 5. aprila, bodo sicer po celotni državi v veljavi ukrepi rdeče stopnje. To pomeni, da bodo zaprte vse nenujne trgovine, prebivalci pa bodo smeli zapustiti domove samo za odhod na delo, obisk zdravnika ali ob izrednih dogodkih. Bodo pa po veliki noči po vsej državi odprli šole za mlajše učence. »Dosedanji ukrepi so prinesli prvi znak upočasnitve (epidemije), vendar so razmere še vedno negotove,« je ob tem povedal italijanski minister za zdravje Roberto Speranza.

Iz Italije so v petek zvečer poročali o skoraj 24.000 novih primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjem dnevu. Pozitivnih je bilo 6,8 odstotka testov. V zadnjem dnevu je umrlo še 457 covidnih bolnikov, skupaj pa 107.256. Še naprej narašča število bolnikov v bolnišnicah. Na navadnih oddelkih je bilo v petek 28.472 bolnikov s covidom, kar je 48 več kot dan pred tem. Na intenzivnih oddelkih pa jih je bilo 3628, kar je osem več kot v četrtek, kažejo podatki italijanskega ministrstva za zdravje.