Ponoči se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del Slovenije. V Vipavski dolini bo proti jutru zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, dež bo do popoldneva večinoma ponehal. Proti večeru se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, ob morju do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo spet večinoma sončno in čez dan topleje.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje. Oslabljena hladna fronta je od severozahoda dosegla Alpe. Pred njo priteka nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo. V nedeljo bo sprva oblačno, dež bo čez dan povsod ponehal, popoldne se bo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas delno zjasnilo.