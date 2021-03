Cene stanovanjskih nepremičnin so se lani povečale šesto leto zapored. V letu 2015 so bile višje za 0,1 odstotka, v 2016 za 6,9 odstotka, v 2017 za 9,9 odstotka, v 2018 za 8,3 odstotka in v letu 2019 za 4,8 odstotka, so spomnili na statističnem uradu.

V lanskem zadnjem četrtletju so se v primerjavi z enakim obdobjem predlani najbolj izrazito zvišale cene novih stanovanj, sledile so cene rabljenih družinskih hiš (za 5,3 odstotka), rabljenih stanovanj (za 5,1 odstotka) in novih družinskih hiš (za 4,5 odstotka).

Lani nova stanovanja za 26 odstotkov dražja kot 2015 Cene novih stanovanj običajno precej nihajo. V zadnjem četrtletju 2020 so bile za 2,9 odstotka višje kot v tretjem, v tretjem pa za 4,5 odstotka nižje kot v prejšnjem. Kljub tem nihanjem je vidno naraščanje cen novih stanovanj v zadnjih petih letih. V zadnjem četrtletju 2020 so bila ta namreč v povprečju za 26,2 odstotka dražja kot letu 2015. Cene novih družinskih hiš so se glede na prejšnje četrtletje zvišale za 1,1 odstotka, trend rasti cen pa je viden od leta 2016. Od takrat so se namreč cene novih družinskih hiš zvišale za 35,5 odstotka, so navedli na statističnem uradu. Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se na v Sloveniji v zadnjem lanskem četrtletju v primerjavi s tretjim četrtletjem v povprečju zvišale za dva odstotka. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 2,4 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 1,1 odstotka.