Pri Dallasu je bil ob odsotnosti Dončića tokrat strelsko najbolj razpoložen Kristaps Porzingis z 31 točkami in z največ skoki v sezoni (18), pri zmagovalcih sta jih po 22 dosegla Domantas Sabonis in Malcolm Brogdon.

Kot je pred tekmo pojasnil trener Dallasa Rick Carlisle, bo Dončić, ki je tokrat dobil prosto zaradi bolečega hrbta, odšel z ekipo na pot v New Orleans, kjer Dallas čaka naslednja tekma v soboto zvečer, saj v klubu upajo, da bo takrat že nared za igro.

"Danes smo imeli dovolj znanja in igralcev za zmago, toda nismo zadevali," je po izgubljenem dvoboju dejal trener Dallasa.

Sabonis je 22 točkam dodal še 15 skokov, zmagovalci so bili tudi zelo uspešni pri trojkah, dosegli so jih 20 (šest Brogdon), s čimer so izenačili klubski rekord. Odločitev o zmagi je padla v zadnji četrtini, ko so Mavericks nazadnje vodili s 84:80, a so potem Pacers z delnim izidom 14:2 postavili temelje za zmago.

Tudi Goran Dragić zaradi zdravstvenih težav ne igra, njegov Miami pa je izgubil s Charlotte Hornets s 105:110. Pri Miamiju sta po 20 točk dosegla Jimmy Butler in Duncan Robinson. V ekipi Charlotte pa so imeli dva zelo razpoložena igralca, Malik Monk je končal pri 32 točkah, Terry Rozier pa je 26 točkam dodal še 11 podaj.

Hornets so odlično začeli tekmo, imeli tudi že 30 točk naskoka, prvi polčas pa končali s še vedno veliko prednostjo (72:49). Toda pozneje so močno popustili, Miami pa se je vse bolj bližal. Tik pred koncem je bil povsem blizu (105:108), a so potem njihovi tekmeci s prostimi meti vendarle prišli do zmage.

Danes je igralo tudi moštvo tretjega Slovenca v NBA, a Vlatko Čančar za Denver proti New Orleansu ni dobil priložnosti za nastop. Njegovi soigralci so zmagali s 113:108, potem ko so uprizorili podoben preobrat kot Miami, a z boljšim koncem. Še sredi zadnje četrtine je namreč New Orleans vodil za 11 točk, potem pa je delni izid 24:8 poskrbel, da je šla zmaga v Denver. Blestel je Nikola Jokić s 37 točkami in devetimi podajami, Michael Porter Jr. je dodal 25 točk, Jamal Murray pa 23. Pri poražencih pa je bil najboljši Zion Williamson z 39 točkami.

James Harden se je, potem ko je eno tekmo zaradi zdravstvenih težav izpustil, vrnil v velikem slogu. Za zmago Brooklyna proti Detroitu je prispeval kar 44 točk, ni pa bil daleč od trojnega dvojčka, saj je dodal še 14 skokov in osem podaj. To je bila Hardnova najboljša predstava, odkar se je pridružil tej ekipi.

"Počutim se, kot da sem MVP. Tako preprosto je to in naj tako tudi ostane," je dejal Harden.

Boston pa je končal niz osmih zmag Milwaukeeja. Med najbolj zaslužnimi za zmago s 122:114 je bil Jayson Tatum s 34 točkami, Marcus Smart jih je dodal 23.