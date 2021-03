Vztrajnost represije

Predloga zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti ponovno postavljata Slovenijo na zemljevid najbolj rigoroznih tujsko-azilnih režimov v Evropi. Končna odločitev se obeta v torek. Poslanci bodo odločali o zaostritvah obmejnega režima in skoraj popolni ukinitvi azila. To sprejemajo v zakonski obliki, ki je po namenu, in s tem po ustavnopravni spornosti, povsem enaka tisti, ki je bila sprejeta pod vladavino Mira Cerarja, z asistenco Janeza Janše, že leta 2017. Na liniji SDS-NSi-SMC, tradicionalno do tujcev odklonilnih strank, že več tednov spremljamo deja vu. Ponavljajo škodljiva ravnanja, kot da bi bili nagnjeni k samopoškodbam. Ustavno sodišče jih bo na podlagi ustave, evropskega prava in mednarodnih konvencij zelo verjetno ponovno zavrnilo. Zakaj vendar Janševa koalicija zdaj zapravlja čas in denar za enako napako?