Uradni izidi torkovih volitev v Izraelu so potrdili, da ne blok premierja Benjamina Netanjahuja ne skupina strank, ki so se postavile proti njemu, nimata večine za sestavo vlade. Prvi je dobil 52 poslancev v 120-članskem parlamentu, druga pa 57. Odločitev je tako v rokah dveh strank, ki se ne prištevata v noben blok in bi načeloma lahko z obema tudi sodelovali. Prva je desno zavezništvo Yamina s sedmimi poslanci (tudi z njo torej Netanjahujev blok še nima večine), druga pa arabska stranka Ra'am s štirimi.

Slednja ne izključuje sodelovanja z Netanjahujem, vendar so proti njej nekateri v Netanjahujevem bloku. Pri premierju tudi upajo, da bi si morda premislil Gideon Saar iz stranke Novo upanje, ki je med kampanjo izključil sodelovanje z Netanjahujem. Na papirju je tudi možnost, da Netanjahu ne bi vodil vlade in bi tako olajšal odločitev Saaru, a tega ne verjame nihče, saj si želi vodja Likuda na premierskem stolu zagotoviti imuniteto v sojenju zaradi korupcije. Vlado bi lahko sestavil tudi protinetanjahovski blok, kar pa bi zahtevalo veliko popuščanja in usklajevanja med idejno in programsko nesorodnimi strankami.

»Izraelski voditelji lahko oblikujejo vlado in končajo blokado. Vse, kar potrebujejo, je nekaj zaupanja in pripravljenosti na kompromis,« je zapisal Times of Israel. Potem pa je takoj dodal, da so nove predčasne volitve neizogibne, ker nobeden od glavnih politikov drugim ne zaupa dovolj, da bi bil na potrebne kompromise pripravljen.

To so bile četrte parlamentarne volitve v Izraelu v manj kot dveh letih. Zdaj, ko so uradni rezultati znani, je tako še več ocen, da so kmalu mogoče še ene. agencije