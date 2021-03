Nepreslišano: Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča

Pripravili smo predlog spremembe zakona o političnih strankah in o financiranju kampanj, kjer bi tuj element boljše regulirali. Pred leti, ko je zakon o političnih strankah nastal, si namreč česa takšnega nihče ni zamišljal, niti mislil, da bo to nekoč tako zelo vplivalo na domačo politiko. V preteklosti smo kot tveganja poznali tuje fundacije ali pa tuje donatorje sredstev, nedavno pa smo spoznali novo prakso, ki jo je uvedla znana mlada podjetnica iz Bosne. Na računskem sodišču smo se glede tega takoj opredelili in tudi sporočili, da tako ne gre. V tem primeru je šlo za financiranje iz tujine, in če bi to dopustili, bi bile vse poti odprte. Preostala tveganja in vplive iz tujine pa smo poskušali zamejiti s spremembo zakona o političnih strankah, a do tega ni prišlo. Zdaj smo v slepi ulici, vendar bomo morali najti pot iz nje.