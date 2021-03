Kylie Jenner pod plazom kritik

Članica klana Kardashionovih, Kylie Jenner, se je znašla pod plazom hudih kritik, potem ko je svojih 222 milijonov sledilcev na instagramu zaprosila za molitve in finančno pomoč prek platforme GoFundMe za vizažista Samuela Raudo. Omenjeni je imel namreč hudo nesrečo, katere podrobnosti sicer niso znane, v njej pa je utrpel več poškodb, zaradi česar je prestal težko in dolgotrajno operacijo. Ogromno sledilcev Kylie Jenner in tudi širša javnost se zgražajo predvsem nad tem, da Kylie, ki je sicer milijarderka in jo je Forbes uvrstil med 60 najbogatejših žensk, ki so do bogastva prišle s svojim delom, računov za zdravljenje Raude, s katerim sta bila nekoč v stalnih stikih, ne plača sama.