O vsem skupaj je prvi poročal Wall Street Journal, kjer so med drugim zapisali, da od Harryja pri podjetju pričakujejo sodelovanje pri strateških odločitvah, obenem pa dodali, da pri BetterUpu niso želeli razkriti, koliko bo zaslužil. »Bo pa imel smiselno in pomembno vlogo,« je povedal predsednik uprave podjetja Alexi Robichaux, medtem ko je princ Harry svoje razloge za to, da se je pridružil BetterUpu, zaupal v zapisu na spletni strani podjetja. Med drugim je izpostavil, da je imel tudi sam že koristi od mentalnih treningov, ki jih ponujajo, in da si z Robichauxom delita strast za pomoč ljudem v stiski. »Med delom z mentalnim trenerjem sem spoznal, kako neprecenljive so tovrstne seanse. Dobil sem ogromno koristnih nasvetov in svež pogled na številne zadeve. Tudi sam nameravam pomagati ljudem, proaktivni trening namreč ponuja neskončne možnosti za osebnostni razvoj, povečano zavedanje in na splošno boljše življenje,« je še povedal Harry.