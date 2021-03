Spolne afere med srbsko gledališko srenjo

Srbijo pretresa nova velika afera, potem ko se je igralka Milena Radulović januarja izrekla proti profesorju igralskega inštituta Miroslavu Antiću in ga obtožila posilstva in spolne zlorabe. V začetku tedna je kolegici sledila tudi mlada igralka Daniela Steinfeld in razkrila identiteto skrivnostnega mogočnega moškega iz sveta filma, ki jo je leta 2012 posilil. Gre za slavnega igralca, politika in nekdanjega ministra za kulturo Branislava Lečića. Obtožbe je prek družbenih omrežij zanikal, nekatere znane osebnosti pa so Steinfeldovo podprle in se javno izrekle proti njemu. Mirjana Karanović, ena najbolj znanih igralk iz nekdanje Jugoslavije, ni hotela nastopiti v predstavi z Lečićem »Mamu vam je*em tko je prvi počeo«. Na Jugoslovansko dramsko gledališče je poslala elektronsko sporočilo, v katerem je napisala, da v predstavi ne bo igrala v znak protesta zaradi njegovega vedenja do kolegice Daniele Steinfeld. Prav tako je vztrajala, da z Lečićem ne bo nastopila v nobeni od naslednjih predstav. »V predstavi sem pripravljena igrati, če se odločite, da ga bo zamenjal drug igralec,« je še sporočila Karanovićeva. Danijelo je na svoj način podprl znani hrvaški igralec Goran Bogdan. Na instagramu je objavil fotografijo, na kateri pozira v rožnati obleki z dvignjenim sredincem. »Nisem iskala… kaj ni jasno,« je pod fotografijo zapisal s ključniki #nedamtesestro, #podrska #dostajebilo in s tem podprl kolegico Steinfeldovo.