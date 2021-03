Tvit Melanie Trump razjezil sledilce

Melania Trump, nekdanja prva dama Združenih držav Amerike, je ponovno pritegnila pozornost s svojimi objavami na twitterju, le da je bila tokrat deležna hude kritike svojih sledilcev. Nagovorila jih je z voščilnico, ki jo je sinu Barronu poslala za petnajsti rojstni dan. Žena nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je objavila fotografijo balona v obliki številke 15, ki jo je pred tem obdelala s precej temnim filtrom. Glede na kritike sledilcev v komentarjih jih je zmotila mračna fotografija za tako lep in vesel dogodek. Tudi njena rojstnodnevna voščilnica sinu je v temnih tonih. »Upam, da ne vzgajate serijskega morilca, kot kaže ambient na tej fotografiji. Mislil sem, da je na fotografiji nekaj srhljive pisave s kapljicami krvi ali kaj podobnega. Prekleto… To je najstrašnejša voščilnica za rojstni dan, kar sem jih kdaj videl. Draga Melania, lahko bi našla srečnejšo sliko. To je videti precej morbidno, vendar se morda tako počutite. Te številke so resnično zastrašujoče. Barronu vse najboljše, a uporaba črnih številk za njegov 15. rojstni dan se mi zdi precej čudna,« je bil eden od komentarjev njenih sledilcev na tem družbenem omrežju. Objavljena voščilnica močno spominja na božično okrasitev Bele hiše, ko takrat še prva dama prav tako ni požela odobravanje javnosti.