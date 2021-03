Dobre štiri mesece po koncu razburljive lanske sezone se ljubitelji motociklizma upravičeno sprašujejo, ali lahko sploh še doživijo kaj boljšega. Tako divje in razburljivo dogajanje bo namreč težko ponoviti. Koledar je bil zaradi pandemije koronavorusa sicer skrčen na 14 dirk, na njih pa je do zmage prišlo kar devet različnih dirkačev. Bržčas zato, ker se je že na začetku poškodoval Marc Marquez, ki je pred tem osvojil štiri zaporedne naslove svetovnega prvaka. Osemindvajsetletni Španec bo zagotovo izpustil uvodni preizkušnji v Katarju, verjetno pa še kakšno več. Na omenjenih 14 dirkah v lanski sezoni so kar štiri tovarniške ekipe dobile vsaj po dve dirki, med njimi pa ni bilo Honde. Če vse zabelimo še s tem, da je na koncu svetovni prvak postal Joan Mir, na katerega ni stavil praktično nihče, je jasno, da je šlo resnično za posebno sezono. Tokratna se začenja jutri z dirko za VN Katarja.

Svetovni prvak Joan Mir, ki je edino zmago v lanski sezoni osvojil tri dirke pred koncem in tako preprečil zgodovinski dogodek, da bi naslov prvaka osvojil brez ene same zmage, bo tudi v letošnji stavil na konstantnost. Pretirano ga niso spravila iz tira niti že omenjena testiranja v Katarju, na katerih je imel Suzuki veliko težav. »Rekel bi, da smo pred sezono nekje na 70 odstotkih. Preveč dela smo imeli s stvarmi, ki niso dobro delovale. Bili smo med hitrejšimi, a nismo bili najhitrejši,« je pojasnil Joan Mir , ki že komaj čaka začetek sezone. »Vesel sem, da je premora med sezonama konec. Dirkališče v Katarju mi je pri srcu. Čeprav tu lani nisem dirkal, ga poznam precej dobro glede na to, da smo na njem opravljali testiranja. Pripravljen sem na napore sezone in odštevam ure do prve dirke.«

Dogajanje pred začetkom nove sezone vseeno daje upanje na nekaj podobnega lanskemu. Dirkači so imeli namreč na voljo za testiranja vsega pet dni, novinci v karavani šest, na istem dirkališču v Katarju. Ob časovnem pomanjkanju jim je zagodlo še vreme, saj je peščena nevihta odnesla zadnji dan testiranj. Analize opravljanega predvidevajo, da se bo za naslov svetovnega prvaka borilo kar deset dirkačev, pri čemer ni vštet Marquez, za katerega nihče ne ve, kdaj bi se lahko znova pojavil na startu. Res je, da se Španec na svojo hondo RC213V ni usedel že dobrih osem mesecev, a njegove zadnje objave na družbenih omrežjih nakazujejo, da je pri koncu rehabilitacije po dvojnem zlomu zgornjega dela desne roke. Glede na njegovo sposobnost prenašanja bolečine in hitre regeneracije, si nihče ne upa staviti proti njemu. »Glavni cilj je, da se sploh vrnem na motor. Rad bi se spet zabaval, našel dobro formo in spet posegal po stopničkah in po zmagah. A ne vem, koliko časa bom potreboval za to,« ostaja skrivnosten Marc Marquez . Namesto njega bo v tovarniški ekipi Honde na prvih dirkah nastopil Nemec Stefan Bradl, ki je zdaj že nekdanjega prvaka nadomeščal tudi lani.

Po 38 letih znova na Finskem

V obdobju med sezonama je bilo pestro na tržnici, saj je pri preizkušeni navezi Joan Mir in Alex Rins ostal le Suzuki. Povsem so prevetrili zasedbo pri Ducatiju, saj bosta barve italijanske ekipe branila Avstralec Jack Miller in Italijan Francesco Bagnaia. Pri Hondi bo to pot sopotnik Marqueza rojak Pol Espargaro, ki je prišel iz tovarniške ekipe KTM. Tam ga bo zamenjal Portugalec Miguel Oliveira, drugi voznik avstrijske ekipe bo Južnoafričan Brad Binder. Lanski drugi tovarniški voznik Honde, mlajši brat Marca Marqueza Alex, pa je letos pristal v poltovarniški Hondini ekipi LCR. Pri Aprilii so namesto zaradi dopinga kaznovanega Andree Iannoneja izbrali njegovega rojaka Lorenza Savadorija. V karavani motoGP ostaja tudi zimzeleni Valentino Rossi, ki šteje že 42 let. Ker se je Fabio Quartararo prebil v tovarniško ekipo Yamahe, se je moral Italijan zadovoljiti z mestom v njeni poltovarniški ekipi SRT. »Odločitev o upokojitvi bo padla glede na rezultate. Če bom dovolj močan, da se bom boril za zmage in stopničke, bom še kakšno leto vztrajal,« pravi Valentino Rossi, ki v tovarniški ekipi ni prvič po letu 2002.

Koledar letošnje sezone je znova bolj podoben tistim pred pandemijo koronavirusa. Potrjenih je 19 dirk, nekje med sezono pa bosta svoje mesto verjetno našli še dirki v Argentini in ZDA, ki so ju začasno prestavili in še niso določili novih datumov. V primeru, da bi zaradi razmer odpadla katera od velikih nagrad, je kot rezerva v pripravljenosti Indonezija. Po 38 letih bodo dirkači znova vozili na Finskem.