V Bolgariji so oblasti v zadnjem tednu aretirale pet sodelavcev obrambnega ministrstva. Obtoženi so, da so Rusiji posredovali strogo zaupne informacije o Bolgariji, Natu in ZDA. Šesterico so privedli pred vojaško sodišče, kjer so enega proti varščini izpustili, ker je sodeloval pri preiskavi.

Bolgarski obrambni minister Krasimir Karakačov je včeraj izjavil, da vohunska dejavnost šesterice ni škodovala varnosti Bolgarije in zaveznic iz Nata. Menda skupina Rusiji ni posredovala pomembnih informacij. Vendar je pred tem tožilec trdil, da je šesterica s svojo dejavnostjo ogrožala varnost Bolgarije in Natovih držav. Med drugim naj bi izdala Rusiji skrivnosti o novi različici ameriških lovcev F-16, ki jih je Bolgarija lani kupila.

Skupino spremljali pol leta Že pred dnevi je konservativni premier Bojko Borisov pozval Rusijo, naj »preneha vohuniti«. ZDA pa so prek govornika zunanjega ministrstva v Washingtonu podprle Bolgarijo »proti takšni nesprejemljivi dejavnosti na njenem ozemlju«. Podobno izjavo je dal šef Nata Jens Stoltenberg. Skupino vohunov je po navedbah bolgarskega tožilstva vodil Ivan Iliev, nekdanji vodja vojaške obveščevalne službe, ki se je izobraževal v Moskvi in čigar žena je po rodu Rusinja. Tožilstvo je predstavilo video, v katerem se vidi, kako so on in drugi člani skupine večkrat vstopili v rusko veleposlaništvo. Sicer so bolgarske tajne službe in tožilstvo na skrivaj spremljali skupino že šest mesecev. Iliev naj bi s svojo ženo pomembne informacije o EU in Natu dobil od odgovornega za proračun na obrambnem ministrstvu. Od drugih iz zdaj priprte skupine je Iliev, kot kaže neki drug video, zahteval vse možne dokumente »o Rusiji, Bližnjem vzhodu, Iraku, Gorskem Karabahu in Belorusiji«. Obtoženi so si na nekem videu tudi izmenjali ameriške dolarje.

Moskva: Borisov ruši dialog Bolgarija je kot odgovor na to vohunjenje v ponedeljek iz države izgnala dva ruska diplomata. Iz Moskve so zato obtožili Borisova, da si prizadeva za preprečevanje rusko-bolgarskega dialoga in za prikazovanje Rusije kot sile zla. Ruska veleposlanica pa je zagotovila, da je žena Ilieva, ki je tudi na videu, prišla na ruski konzulat uredit zadeve glede svoje pokojnine. Vohunska afera je izbruhnila sredi volilne kampanje in slaba dva tedna pred parlamentarnimi volitvami 4. aprila. »Ta afera je bila, če se ne motim, odkrita konec januarja. Zakaj pa se o njej govori šele zdaj?« se sprašuje nekdanji liberalni in prozahodni obrambni minister Bojko Noev. Najbrž hoče konservativec Borisov s svojim nastopom proti »ruskemu vohunjenju« mobilizirati svoje volilce. Velik del Bolgarov je sicer prorusko usmerjen, a to so predvsem volilci opozicijske Socialistične stranke, ki od lani julija na množičnih protestih zahtevajo odstop Borisova. Slednji pa se hoče pokazati kot prozahodno usmerjen. Tega mu številni liberalni in prozahodni Bolgari, kot je Noev, ne priznavajo in trdijo, da gre za enega najbolj skorumpiranih voditeljev države v EU, povezanega z organiziranim kriminalom, znane pa so tudi njegove rasistične izjave do romske in turške manjšine.