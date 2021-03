Na evropskem prvenstvu mladih Nemci spadajo med tiste, ki so v zmagi nad Madžari pustili močnejši vtis. Strli so madžarski bunker. Tokrat jih čaka večni derbi z Nizozemci, ki v uvodnem remiju z domiselnimi Romuni verjetno niso pokazali vsega. Kvota na zmago Nemcev je 2,25 in po doslej videnem bi se splačalo poskusiti. Enako velja za 1,80 visoko kvoto na Romune proti Madžarom. V tekmi med Španijo in Italijo se zdijo favoriti prvi. Tudi zato, ker so italijanski mladci na prvi tekmi zaradi rdečih kartonov zgubili dva igralca. Zaradi česar se to obenem zdi tekma, v kateri ni pričakovati večjega števila golov. Ker bodo šli Italijani v tekmo z občutkom hendikepiranosti in bodo še bolj previdni. Bi pa stari »zastavnik« znal odigrati tudi ničlo na polčas.

Glede na to, da smo težko videli vse tekme, se velja ravnati po najbolj prostodušni logiki. Da so tisti, ki so v prvem kolu pokazali več, favoriti pred tistimi, ki so pokazali manj. V primeru Portugalske in Anglije so to seveda Portugalci, ki so vendarle premagali ambiciozno Hrvaško, medtem ko so Angleži izgubili s Švico. Vendar pa za Angleže malodane zgodovinsko velja, da na začetku potrebujejo klofuto, da se zdramijo. Pri Portugalcih se da opaziti tovarištvo, samozavest in tehniko, medtem ko Angleži delujejo (še) nepovezano. Tako da je smiselno tvegati z zmago Portugalske za kvoto 2,55. Podobno velja za tekmo med Rusijo in Francijo. Rusi so v prvem krogu tekem pokazali najlepši nogomet. Imajo nekaj igralcev, ki si upajo preigravati, in zdijo se povezani. Kvota na zmago Rusije je izjemnih 3,40 in 1,80 je visok dvojni znak na njih. Ki se zdi smiseln. Hrvaška proti Švici in Islandija proti Dancem se zdita najbolj skrivnostni tekmi, čeravno bi po doslej videnem Danci kljub tradicionalni medvikinški motiviranosti nasprotnika morali zmagati. In ja, če bi Hrvati s Švicarji remizirali, to prav tako ne bi presenetilo. In še naši. Seveda si igralci na takšnem tekmovanju lahko dvignejo ceno, vendar pa si jo naši lahko le s skupnimi močmi in ob bistveno večji volji tudi »sklofati« se, kakorkoli ne »na nivoju« se morda to komu zdi. Verjetno proti Čehom lahko zadenemo, a enako oni. Oba gol za kvoto 1,73.