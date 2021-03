Hojsova pavza

Uredništvo rubrike N. N. ekskluzivno objavlja novico o sklepu, ki ga je včeraj pozno zvečer na predlog notranjega ministra Aleša Hojsa sprejela vlada. Jutri, v nedeljo 28. marca, med drugo in tretjo uro zjutraj tako imenovana epidemiološko policijska ura ne velja! V tem istem obdobju vlada tudi ukinja rdeče regije in celotno Slovenijo postavlja v rumeni režim. Odprte bodo lahko terase vseh gostinskih lokalov, prehod med mejami regij je prost, druženje ni več omejeno. Vlada je še sklenila, da bo policijska ura odslej naprej ukinjena vsako zadnjo nedeljo v marcu v tem istem obdobju od druge do tretje ure zjutraj. Po predlagatelju ukrepa se ta čas po novem imenuje Hojsova pavza.