#portret Drago Ivanuša, skladatelj, harmonikar in pianist

Do nedavnega je Drago Ivanuša veljal za ustvarjalca, ki živi in diha samo za svojo umetnost. Tudi neozdravljiv krvni rak, za katerim je zbolel pred desetimi leti, ga ni ustavil, saj so si od leta 2003 sledili številni odmevni solo projekti. Večkrat nagrajeni skladatelj, pianist in harmonikar težav z medijskim izpostavljanjem kot ustvarjalec, umetnik nikoli ni imel. Javnosti se je prvič razgalil februarja letos, ko se je z javno objavljenim osebnim pismom vključil v akcijo zbiranja donacij za napravo CAR-T, ki bo pomagala tistim bolnikom, ki so, tako kot on, vse druge možnosti zdravljenja raka že izčrpali.