Ganljiva plat koronakrize in karizmatična prašička

76 dni je trajala karantena v Wuhanu, mestu, ki se je prvo spopadlo z novim koronavirusom in kjer se dogaja tudi film 76 dni, posvečen zdravstvenemu osebju, ki v kaosu in paniki prvih dni epidemije v covidnih bolnišnicah za svoje paciente pušča kri, znoj in solze. Film jih prikazuje, kako negujejo in bodrijo svoje svoje prestrašene in nebogljene paciente, kako kljub popolni izčrpanosti zanje vedno najdejo prijazno besedo in topel stisk roke, kako jim prislanjajo na ušesa telefone, da lahko slišijo svojce, in kako tudi najbolj sitnemu med njimi vedno znova prijazno in potrpežljivo odredijo njegovo mesto. »Zdaj smo mi vaša družina,« reče eden izmed bolničarjev ostareli, na kisik priklopljeni bolnici, ki kar noče in noče izpustiti njegove roke. In zares so. Film Chena Weixija, Wuja Haoja in anonimnega tretjega režiserja vrača vero v človeka, v njegovo človečnost, empatijo in pieteto, prizori, kjer si bolničarji na kombinezone rišejo slike in duhovite izjave, pa opominjajo, kako zelo krepčilna sta v kriznih situacijah umetnost in humor. Zares ganljiv filmski poklon požrtvovalnim zdravstvenim delavcem, ki jih družba nemalokrat po krivici pospravi v kliše »bogovi v belem«.