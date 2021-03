V tem samo od daleč državi podobnem izrodku predsednik SMC ni edini, za katerega bi bil skrajni čas, da prebere ustavo RS. Po njej državni zbor namreč ni delegatska skupščina, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in ne samo (predsednikov) svojih strank, dolžni pa so glasovati po svoji vesti in ne po partijskem nareku.

Je pa zgovorno, da se to očitno še najmanj sanja prav poslancem, saj si že več kot četrt stoletja niso sposobni urediti položaja po koncu mandata, da se jim hlače (in krila) ne bi tresle (oziroma tresla) ob vsakem glasovanju, predsednike svojih strank pa bi ob takih primitivnih izpadih poslali tja, kamor spadajo.

Peter Lenarčič, Ljubljana