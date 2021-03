Ves čas epidemije se namreč postavlja ključno neodgovorjeno vprašanje kriterija, na podlagi katerega je bila nova koronavirusna bolezen, z 0,2-odstotno umrljivostjo, uvrščena v prvo skupino nalezljivih bolezni, v katero sodijo bolezni, kot sta kuga in virusna hemoragična mrzlica (ebola, lassa, marburg…), torej bolezni s 45- do 100-odstotno smrtnostjo. V začetku, ko se še ni vedelo, kako usodna je lahko nova bolezen (Milan Krek, dr. med., je napovedoval celo 90.000 smrti), je bil smiseln odlok o poročanju o novi bolezni po določilih, veljavnih ob pojavitvi bolezni iz prve skupine, a nič več kot to. Vlada je marca 2020 neargumentirano s preprostim sklepom, kasneje pa s pravniškim trikom zapisa členov odloka dosegla, da je bil zakon o nalezljivih boleznih od 3. septembra 2020 dalje zlorabljen za ukrepe, ki so se epidemiološko večinoma izkazali za nesmiselne, saj je bolezen našla svojo naravno pot. So pa ti odloki grobo posegli v vse segmente družbe in v mesecih, ki so sledili, povzročili enormno škodo na vseh področjih javnega življenja (javno zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo, kultura, šport…), razgradnjo demokracije ter eklatantno kršenje temeljnih človekovih pravic.

Zakaj to pismo objavljamo prav zdaj? Verjetno velika večina državljanov ne ve, da so bila pred nekaj dnevi v parlament vložena dopolnila zakona o nalezljivih boleznih, ki bodo legalizirala represivne in večinoma nesmiselne oziroma škodljive ukrepe oblastnikov. Oblast si bo z zakonom vzela popolno pravico odločanja o usodnosti te ali bodočih novih bolezni, brez določenih nedvoumnih strokovnih kriterijev, s tem pa seveda praktično neomejeno pravico izvajanja represije nad državljani naše države. V Iniciativi slovenskih zdravnikov pripravljamo natančne pripombe in amandmaje k predlaganim dopolnitvam zakona o nalezljivih boleznih, v uspeh katerih v zapovedanem enoumju nimamo večjega upanja.

Prav pa je, da se širša javnost čim prej zave, kaj nam oblast skozi zakonodajo pripravlja in v kakšno družbeno ureditev nas pelje. V izognitev nadaljnji zlorabi medicine je nujno, da se politika iz nje umakne in da se vsem zdravnikom vrne strokovna avtonomija ter omogoči, da sledijo svojemu poklicu brez diktata politike in kapitala.

Biserka Ilin, dr. med., za Iniciativo slovenskih zdravnikov