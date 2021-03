Križnarjeva je bila tudi na osmi zaporedni posamični tekmi na stopničkah, a njeno tretje mesto je imelo manjšo »lepotno napako«. Mesto pred njo se je uvrstila Takanašijeva, ki je pred tekmo zaostajala za pet točk za Slovenko, pred zadnjo preizkušnjo v sezoni (jutrišnja posamična tekma ob 8. uri) pa ima Japonka 15 točk naskoka. Slovenke so izgubile tudi prvo mesto v pokalu narodov, v katerem zdaj vodijo Avstrijke s 27 točkami prednosti.

Spet je bila razred zase 19-letna Marita Kramer: prepričljivo je vodila že po prvi seriji, premoč je potrdila tudi v drugi (v obeh najdaljši skok) ter dosegla šesto zmago v sezoni in tretjo zapored v Rusiji. Takanašijeva je ohranila drugo mesto in poskrbela za 109. stopničke v karieri, Nika Križnar pa je po petem mestu v prvi seriji napredovala na tretje: »Za mano je stresen dan. Že pred prvo serijo sem bila zelo živčna. Na trnih sem že nekaj dni. Vem, da se moram le umiriti in skakati tako kot znam. To zmorem in vem, da lahko tudi nadoknadim 15 točk zaostanka za Takanašijevo.«