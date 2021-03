Od petka do petka: negativna pozitivnost, dvojni umor prek Zooma, z otrokom med slone

Tokratno rubriko neobičajnih novic s področja črne kronike smo sestavili zgolj z zgodbami iz tujine. Iz BiH do Nemčije se je uspelo z avtobusom, polnih potnikov, prebiti ženski s potrdilom o okuženosti z novim koronavirusom. Zdaj naj bi jo tožili. Iz ZDA prihajata dve neverjetni zgodbi – moški je umoril mamo in strica, kar je prek Zooma videl mamin kolega, s katerim je takrat klepetala, aretirali pa so tudi očeta, ki je z dveletno hčerjo preskočil ograjo in šel med slone, da bi tako naredila lepo fotografijo. Sloni niso bili za. V Italiji so za pravi mali škandal in obilo smeha poskrbeli vojaki, ki so med vajo streljali v napačno smer in prerešetali kokošnjak, v Franciji pa so se osramotili policisti, ki so zasegli za skoraj milijon evrov ekstazija, a se je izkazalo, da so s seboj odnesli le bonbone.