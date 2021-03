Nesreči na Gorenjskem brez hujših posledic

Gorenjski policisti so danes obravnavali več nesreč. Na gorenjski avtocesti sta sta trčila osebno vozilo in tovornjak, poškodovana je ena oseba. v Kranju pa so policisti obravnavali trčenje avtobusa v pročelje skladišča, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.