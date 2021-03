Pfizer in BioNTech cepivo testirata na mlajših od šest do enajst let

Podjetji Pfizer in BioNTech svoje cepivo proti covidu-19 zdaj testirata tudi na otrocih, starih od šest do enajst let. Prve testirane osebe so prve odmerke cepiva prejele v četrtek, a testiranje je šele v prvi fazi, so za nemško tiskovno agencijo dpa danes potrdili pri BioNTechu.