250 let Terezijanskega gozdnega reda za Kranjsko

Že daljši čas se v Sloveniji kaže potreba po prenovi zakona o gozdovih iz leta 1993, saj so težave pri njegovem izvajanju vse večje, vendar nobena koalicija noče ugrizniti v to kislo jabolko. Interesi pri gozdovih so kaj različni. Tu so veliki lastniki gozdov, pa varstvo narave, lovstvo in javnost; konec koncev ima skoraj polovica Slovencev v lasti vsaj košček gozda. Nič drugače ni bilo ob sprejemanju Terezijanskega gozdnega reda za Kranjsko, ki je trajalo kar več kot 200 let.