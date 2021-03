Vina je ocenjevalo enajst vinskih kritikov, kar devet je bilo Francozov in zdi se, da so bili na koncu celo sami kritiki presenečeni nad izidom tako imenovane pariške sodbe (francosko Jugement de Paris ali angleško Judgement of Paris). Skozi leta je seveda tudi sodba dobila veliko kritičnih ocen, tako glede izbora vin kot glede načina ocenjevanja (vsak kritik je posamezno vino slepo ocenil s točkami od 0 do 20). A dejstvo je, da je prireditev spremenila svetovni vinski red, Spurrierja pa povzdignila med najpomembnejše vinske poznavalce. Še posebej potem, ko so o pariški sodbi posneli hollywoodsko uspešnico Spopad vinarjev (Bottle Shock), kjer je Spurrierja igral Alan Rickman. V nadaljevanju navajamo ocene rdečih vin z ocenjevanja, zraven pa letnike trgatve.

Stag's Leap Wine Cellars (1973, ZDA) 127,5 Na pariškem ocenjevanju so bila štiri francoska in šest ameriških rdečih vin, a na koncu je, če smo pri številkah natančni, potekal boj med tremi francoskimi in kalifornijsko kletjo Stag's Leap, ki je na koncu za las zmagala. Sicer pa je konkretno rdeče vino, ki je dobilo tako visoko oceno, že zelo težko dobiti na trgu. Ko smo malo pobrskali po spletu, smo ugotovili, da je vplivna stran Wine-Searcher zadnji nakup zabeležila pred kakšnim letom, ko je nekdo kupil steklenico Stag's Leapovega cabernet sauvignona za 2534 evrov. Podobno težko je v Evropi najti aktualni cabernet sauvignon iz kleti v Napa Valleyju. Pa vendar, če se boste potrudili, boste steklenico aktualnega letnika dobili že za kakšnih 60 evrov. Po drugi strani je njihovo najdražje vino trenutno Cask 23 (okoli 250 evrov); gre za mešanico cabernet sauvignonov iz najboljših vinogradov, ki jo ponudijo le ob najboljših letnikih. Imajo tudi bela vina – chardonnay stane okoli 60 evrov. Klet je nastala šele leta 1970 in njen lastnik je sicer še vedno Warren Winiarski (1928), a zelo resno sodelujejo z velikimi globalnimi toskanskimi zvezdniki Antinori.

Château Mouton Rothschild (1970, Francija) 126 V pristaniškem naselju oziroma občini Pauillac najdete kar tri od najbolj čislanih bordojskih vinskih kleti: Château Lafite Rothschild, Château Latour in Château Mouton Rothschild, ki je s svojim rdečim vinom za las izgubila bitko leta 1976. Posestvo Château Brane-Mouton, ki meri kakšnih 90 hektarjev (81 odstotkov caberneta, 15 odstotkov merlota…), je leta 1853 kupil Nathaniel Rothschild. Slovijo po vsako leto drugačnih umetniških etiketah (letnik 1970 je podpisal Marc Chagall) in izvrstnem rdečem vinu, ki za letnik 1970 lahko doseže ceno več kot 500 evrov.

Château Haut-Brion (1970, Francija) 125,5 Prva vina iz kleti v Pessacu so pili že leta 1525. Po burnih časih in različno uspešnih lastnikih je klet leta 1935 kupil ameriški poslovnež Clarence Dillon, zdaj pa ga za Dillonovo podjetje vodi princ Robert Luksemburški. K vinu. Tako pri belih kot pri rdečih imajo dve liniji – boljšo in cenejšo. V rdečih vinogradih imajo nekaj več kot 45 odstotkov merlota in nekaj manj kot 44 odstotkov cabernet sauvignona. Vino z ocenjevanja je zdaj mogoče dobiti na spletu za okoli 450 evrov. Podobno ceno ima letnik 2019.

Château Montrose (1970, Francija) 122 Vinska klet iz Saint-Estèpha v Medocu ima 95 hektarjev, na katerih prevladuje cabernet sauvignon (60 odstotkov), sledi pa mu, jasno, merlot (32 odstotkov). Prvo vino je iz te kleti prišlo že leta 1815, zdaj pa je posestvo že nekaj let v lasti orjaške francoske multinacionalke Bouygoues. Na leto v treh kakovostnih linijah pridelajo okoli 400.000 steklenic vina. Biser iz leta 1970 boste morda še kje dobili – cena na spletu je okoli 200 evrov (lahko je tudi veliko višja), njihovo rdeče vino letnik 2019 pa je mogoče dobiti za okoli 120 evrov.

Ridge Vineyards Monte Bello (1971, ZDA) 105,5 Vinsko klet Ridge Vineyards iz Kalifornije je leta 1962 ustanovil David R. Bennion. Takrat so delovali zgolj na posestvu Monte Bello, potem pa so se razširili. Na spletu smo našli zgolj eno steklenico tega legendarnega cabernet sauvignona, cena pa je 1591 evrov – za steklenico, kakopak. Aktualni letnik je cenejši, zgolj nekaj manj kot 200 evrov. V modernih časih so se Ridge Vineyards povečali in ponujajo tudi mnoga druga vina, ne samo cabernet sauvignon. Imajo tudi nove partnerje: japonsko farmacevtsko podjetje Otsuka.

Château Leoville Las Cases (1971, Francija) 97 V Saint-Julien Beychevelle, še enem vinorodnem delu Medoca, stoji vinska klet Château Leoville Las Cases, ki vsako leto proizvede okoli 200.000 steklenic vina. Vinogradi dajejo dve tretjini cabernet sauvignona in četrtino merlota; takšno sestavo z malo pomoči cabernet franca in petit verdota imajo tudi njihova vina. Njihovo vino letnika 1971 je težko dobiti – na spletu so tri možnosti: 125 ali 270 evrov za steklenico ali 3000 evrov za karton dvanajstih steklenic. Lažje je z aktualnim letnikom 2019, ki stane malo manj kot 200 evrov.

Mayacamas Vineyards (1971, ZDA) 89,5 Če hočete filmsko vinsko klet, je to Mayacamas, kjer so posneli Sprehod v oblakih s Keanujem Reevesom. Klet je v hribih Mayacamas na meji med dolinama Napa in Sodoma leta 1889 postavil nemški priseljenec John Henry Fischer. Na leto postrežejo s 60.000 steklenicami, ob cabernet sauvignonu imajo še modri pinot, chardonnay, merlot in sauvignon. V današnjih časih njihov cabernet doseže ceno 130 evrov, cabernet sauvignon iz leta 1971 pa je težje dobiti; menda so zadnjega na trgu opazili lani aprila – cena je bila 320 evrov.

Clos Du Val Winery (1972, ZDA) 87,5 Ocenjevanje v Parizu je bilo eno prvih dejanj še ene kleti iz Napa Valleyja. Zakaj? Clos Du Val Winery je bila ustanovljena šele leta 1972, istega letnika pa je tudi njihovo ocenjevano vino. Spurrier jih je očitno hitro opazil. Omenjena steklenica cabernet sauvignona vas bo stala 167 evrov, a reagirati boste morali hitro, saj jih na spletu ni ravno veliko. Lažje je dobiti njihova aktualna vina. Enako vino, le da je letnik 2018, stane okoli 70 evrov. Na 134 hektarjih gojijo tudi merlot, chardonnay in modri pinot.

Heitz Wine Cellars Martha's Vineyard (1970, ZDA) 84,5 Leta 1961 sta v Napa Valleyju svoje vinsko posestvo odprla Joe in Martha Heitz. Menda sta v tiste kraje prinesla sode iz francoskega hrasta, ki so sicer značilni za bordojska vina, še ena posebnost, ki sta jo gojila, pa je bila sorta grignolino iz Piemonta. Na ocenjevanju v Parizu je imela klet vino Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon, ki danes na trgu spletnih vinskih trgovin dosega ceno okoli 1000 evrov, a ga vseeno ni lahko dobiti. Cabernet sauvignon, podobno vino iz leta 2018, vas bo stalo 250 evrov.