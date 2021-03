Lifting

Del urbane legende je pogovor Tereze Kesovija in naše medijske zvezde o liftingu. Naša zvezda je menda gospo Kesovija vprašala, h komu je šla, da jo je tako lepo popravil in da je videti naravno. Naši zvezdi se vidi, da se je popravila. Kar se mene tiče, je podobna večini tistih žensk, ki so se prepustile kirurškemu nožu. Na njihovih obrazih (in morda telesih) je vse manj sledi družinskega DNK-ja, vse bolj pa so si, popravljene, podobne med sabo. Na neki način so tako prišle do novih »družinskih« podob izpod očeta, kirurškega noža. Tereza Kesovija, ki si je ostala podobna, je menda odgovorila, da je brez veze, da ji da kontakt super zdravnika, »jer nemaš ti, dušo, tih para«.