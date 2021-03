Kultura brisanja: Nekaj smrdi, pa ne zaradi dihurja

Kultura brisanja se nadaljuje. Zadnja žrtev je Pepe (Pepe Le Pew), dihur francoskega rodu iz znane ameriške risanke Looney Tunes, ki se 16. julija ne bo pojavil v nadaljevanju filma Space Jam iz leta 1996. In razlog? Pepe naj bi prispeval h kulturi posilstva. A pazite. Dihur v animirano-igranem filmu, v katerem igra tudi košarkarski zvezdnik LeBron James, nikogar ne posili. In nikogar ni posilil niti v preteklosti. Prav tako ne misli nikogar posiliti. Je samo preveč vsiljiv pri osvajanju, je pa res, da je danes, v času gibanja MeToo, prevelik prekršek že to.