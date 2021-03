Boris Dežulović: O nesmiselnosti Evropske unije

Če bi pred 60 ali 70 leti – v času, ko so o združeni Evropi razmišljali neozdravljeni stari romantiki, ki so se šolali na filozofskih fakultetah najbolj uglednih univerz s konca 19. stoletja – očete bodoče Evropske unije prosili, naj vam na kratko in nazorno pojasnijo smisel ideje združene Evrope, enakosti, enotnosti in solidarnosti njenih narodov, bi se težko spomnili boljšega primera od tega.